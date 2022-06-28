Забирать на службу по контракту сразу после школы всё-таки не будут: главное о санкциях и спецоперации за 28 июня

В Госдуме заявили, что поправок, позволяющих принимать на контрактную военную службу без трех месяцев срочной, в повестке нет Фото: Тимур Шарипкулов / UFA1.RU Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 28 июня .

Запрет на полеты на юг России снова продлили

Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов России до 6 июля. Он касается полетов в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту. В Сочи по-прежнему летать можно.

Госдума не будет рассматривать возможность военных контрактов сразу после школы Госдума не будет рассматривать поправки, которые разрешают принимать на контрактную военную службу сразу после окончания школы. Об этом сегодня заявила в своем телеграм-канале глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. По ее словам, в повестке этих поправок нет и в обозримом будущем не ожидается.

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по обороне одобрил поправки, позволяющие принимать юношей, окончивших школу, на контрактную военную службу без обязательного прохождения трехмесячной срочной службы. Россия внесла в черный список дочь и жену президента США Российское Министерство иностранных дел внесло в черный список Джилл и Эшли Байден — супругу и дочь президента США. В этот список попали 23 американца «из числа ответственных за формирование русофобского курса сенаторов» (цитата по РИА Новости).

США пополнили санкционный список Соединенные Штаты Америки добавили в санкционный список еще 57 человек. Среди них — телеведущая Тина Канделаки, бывший министр обороны Анатолий Сердюков, его сын Сергей и бывшая сотрудница Минобороны Евгения Васильева. Также США запретили импорт золота из России. Indesit и Hotpoint уходят их России

Компания Whirlpool Corporation, которой принадлежат торговые марки Indesit и Hotpoint, уходит из России. Свои активы в России компания продаст турецкому производителю бытовой техники Arcelik.



Michelin уходит из России

Компания по производству шин Michelin, ранее заявлявшая о приостановке работы в России, покидает страну из-за «логистических сложностей в текущем неустойчивом и неопределенном контексте». Российский бизнес будет продан «нынешнему локальному менеджменту».



Smirnoff, Johnnie Walker, Guinness, Baileys, Captain Morgan уходят из России

Все эти напитки производит одна компания — Diageo. Британский производитель алкоголя с марта перестал поставлять продукцию клиентам в России, теперь компания объявила об уходе с рынка. Процесс займет полгода, сотрудники компании получат компенсации.



В Минобороны РФ прокомментировали пожар в ТЦ в Кременчуге Минобороны России прокомментировало вчерашние события в Кременчуге Полтавской области Украины, где сгорел торговый центр. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что возгорание произошло в результате ракетного удара и в это время в ТЦ было более тысячи мирных жителей. В российском министерстве сегодня заявили, что торговый центр не функционировал, а удар был нанесен по расположенным рядом ангарам с оружием и боеприпасами. Их детонация и вызвала пожар в торговом центре.



Пожар в торговом центре, Кременчуг, 27 июня bazabazon / T.me

Nissan приостановит работу в России до сентября

Японский автоконцерн принял решение о приостановке деятельности в России из-за опасений, что ситуация в Украине «может стать более серьезной и затянуться». Завод Nissan в Санкт-Петербурге не работает с марта из-за прекращения поставок комплектующих. Губернатор Александр Беглов заявлял, что завод возобновит работу, когда цепочки поставок восстановятся. Ожидалось, что это может произойти до конца года. Путин подписал закон, легализующий параллельный импорт Президент России Владимир Путин подписал закон, легализующий параллельный импорт в Россию на 2022 год и освобождающий от уголовной и административной ответственности за него. При этом сама схема параллельного импорта уже работает — о таких поставках ритейлеры и маркетплейсы сообщали еще на прошлой неделе.