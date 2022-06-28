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    «Мюзик-Холл» покажет мюзикл о судебном процессе, который длился 300 лет

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    29 июня в «Мюзик-Холле» пройдет премьера мюзикла «Средство Макропулоса» по одноименной пьесе Карла Чапека.

    фото с репетиции мюзикла
    фото с репетиции мюзиклаФото: vk.com/musichall_spb
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    Над спектаклем в жанре «мистического детектива» работала режиссер Сусанна Цирюк, автор «Винила». Музыку написал композитор Владимир Баскин. Пьеса была написана Чапеком в 1922-м — в этом году произведению исполняется сто лет. В либретто соединена пьеса Чапека и поэзия Константина Рубинского.

    «Грегора против Пруса» — знаменитый судебный процесс, которому уже сто лет. Стороны никак не могут договориться, но ситуацию еще более усложняет появление оперной дивы Эмилии, которая скрывает свой возраст и другие тайны. Но главным секретом и интригой спектакля — и настоящим испытанием для главных героев — станет рецепт вечной молодости.

    Привлекает внимание и сценография художника Алексея Тарасова: «инженерный модерн» и декор в стиле 20-х годов ХХ века. А костюмы, созданные художником Татьяной Королевой, объединяют бытовую и мистическую линии, где реальная мода 1920-х соседствует с фантазийными костюмами персонажей.

    16+

    Полина Никитина


    фото с репетиции мюзикла
    фото с репетиции мюзиклаФото: vk.com/musichall_spb

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