«Мюзик-Холл» покажет мюзикл о судебном процессе, который длился 300 лет

Над спектаклем в жанре «мистического детектива» работала режиссер Сусанна Цирюк, автор «Винила». Музыку написал композитор Владимир Баскин. Пьеса была написана Чапеком в 1922-м — в этом году произведению исполняется сто лет. В либретто соединена пьеса Чапека и поэзия Константина Рубинского.



«Грегора против Пруса» — знаменитый судебный процесс, которому уже сто лет. Стороны никак не могут договориться, но ситуацию еще более усложняет появление оперной дивы Эмилии, которая скрывает свой возраст и другие тайны. Но главным секретом и интригой спектакля — и настоящим испытанием для главных героев — станет рецепт вечной молодости.