«Только любовь»: в Шереметевском дворце пройдет выставка в честь 45-летия Театра балета Бориса Эйфмана

В Музее музыки в Шереметевском дворце с 30 июня открывается выставка «Театр балета Эйфмана. Только любовь», посвященная 45-летию Санкт-Петербургского государственного академического театра балета.
Название экспозиции отсылает к балету Бориса Эйфмана «Только любовь» — первому спектаклю хореографа для собственной труппы, сочиненному им в 1977 году. Цель выстави — провести зрителя по пути становления Театра Бориса Эйфмана как одной из ведущих балетных трупп современности. В экспозиции, основная часть которой разместилась в залах Парадной анфилады дворца, представлены архивные и современные сценические и репетиционные фотографии постановок Эйфмана, афиши, эскизы сценографии к спектаклям театра, костюмы из его знаменитых балетов и другие предметы. Многие из экспонатов выставляются впервые.
Выставка будет открыта для посетителей с 30 июня по 23 октября 2022 года.
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