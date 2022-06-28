    Пробки

    1/10

    usd51.16eur53.86
    Война градозащитыЧто делать с валютойУчись выживать в жаруОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    «Только любовь»: в Шереметевском дворце пройдет выставка в честь 45-летия Театра балета Бориса Эйфмана

    1633
    обсудить

    В Музее музыки в Шереметевском дворце с 30 июня открывается выставка «Театр балета Эйфмана. Только любовь», посвященная 45-летию Санкт-Петербургского государственного академического театра балета.

    Фото: Майкл Кури, фото предоставлено организаторами
    ПоделитьсяПоделиться

    Название экспозиции отсылает к балету Бориса Эйфмана «Только любовь» — первому спектаклю хореографа для собственной труппы, сочиненному им в 1977 году. Цель выстави — провести зрителя по пути становления Театра Бориса Эйфмана как одной из ведущих балетных трупп современности. В экспозиции, основная часть которой разместилась в залах Парадной анфилады дворца, представлены архивные и современные сценические и репетиционные фотографии постановок Эйфмана, афиши, эскизы сценографии к спектаклям театра, костюмы из его знаменитых балетов и другие предметы. Многие из экспонатов выставляются впервые.

    Выставка будет открыта для посетителей с 30 июня по 23 октября 2022 года.

    0+

    Фото: Майкл Кури, фото предоставлено организаторами

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close