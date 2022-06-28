Оркестр musicAeterna и артисты БДТ сыграют «Историю солдата» в Доме Радио

29 и 30 июня в Доме Радио исполнят «Историю солдата» Игоря Стравинского. Музыкальную сказку о встрече солдата и черта сыграют солисты musicAeterna совместно с артистами Большого драматического театра.
«Историю солдата» Стравинский написал после серии больших балетов. Музыковеды видят в этом процесс перехода от классического русского стиля к неоклассике 1920-х годов. Стравинский собрал музыкальную историю из фольклорного сборника Афанасьева в две сюиты. Музыкальная версия сохранила театральность и образность изначального текста: оригинальный текст играли передвижные цирки, кукольные театры и скоморохи. Сочетание музыки, танца и театра — синкретичность — одна из характерных черт творчества Стравинского.
Чтецами текста выступят артисты БДТ Виктор Бугаков и Варвара Павлова, дирижировать вечер будет Дмитрий Бородин, скрипач оркестра musicAeterna.
Камерное произведение для семи инструментов разыграют музыканты — солисты оркестра musicAeterna: Данила Лукьянов (кларнет), Олжас Аширматов (фагот), Никита Михайловский (труба), Жерар Костес (тромбон), Вадим Тейфиков (скрипка), Карлос Наварро (контрабас), Андрей Волосовский (ударные).
17 июня 2022 исполнилось 140 лет со дня рождения Стравинского.
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Полина Никитина