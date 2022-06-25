Классика «Алых парусов». Туристы заплатили деньги, но не увидели (и не могли увидеть) праздник выпускников

Каждый год в Петербурге проходит праздник выпускников «Алые паруса», и из года в год, перед кульминацией шоу, во дворах Васильевского острова и Петроградской стороны бунтуют обманутые. Люди честно платят деньги организаторам прогулок по крышам, чтобы посмотреть салют и корабль, но остаются разочарованными.

В этом году без мошенничества также не обошлось. 25 июня читательница «Фонтанки» Виктория рассказала историю, которую жители города слышали не раз.

«Мы покупали билеты на сайте Sputnik8. Было много предложений. Мы выбрали вариант на крыше 1-й линии ВО за 4990 рублей. Время встречи должны были сообщить в день встречи, как и место, но писать никто не торопился. Я сама обратилась к организатору, номер которого был указан в билете», — объяснила девушка.

Организатор сказал ждать. В итоге координаты «секретного двора» все же прислали. На месте куратор собирал доплату. Собралась группа из нескольких десятков человек, затем появился гид и еще три группы. Людей повели к месту, пустили на крышу, но, как можно догадаться, Неву с нее увидеть было невозможно. Да и дом располагался далеко на не 1-й линии.

По словам Виктории, было страшно, что крыша не выдержит. Один за одним разочарованные искатели впечатлений начали спускаться. «Выходим из двора и видим картину как мужчину бьют эти самые гиды. Мы кинулись помогать, и тут ему в глаза брызгают перцовым баллончиком, его жене тоже попало», — вспоминает девушка.

Поднялась шумиха, на место вызвали полицию. Большинство гидов успели разбежаться, но были и те, кого разгневанные клиенты взяли в плен. По словам Виктории, некоторые купили билеты за 7 тысяч, чтобы посмотреть салют. Девушке удалось вернуть деньги через Sputnik8, многие же пошли писать заявления в полицию и создали чат. В билете, который есть в распоряжении «Фонтанки» в качестве организатора значится некто Михаил Кипкаев. На запрос корреспондента он решил не отвечать. «Фонтанка» направила запрос в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.