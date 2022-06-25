    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 18

    2 м/с, ю-в

    766мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd53.32eur55.96
    ТЕМА ДНЯ

    Лукашенко запросил ядерной поддержки

    «Фонтанка» на крышеПоведение элитКуда пойти в выходныеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Нелегальный таксист в Петербурге чуть не отрубил тесаком руку оппоненту во время религиозного спора

    466
    1 комментарий

    Спор о религии между нелегальным таксистом и его пассажиром привел к кровопролитию. В ход пошел внушительный тесак с рукояткой игривого цвета фуксии. Об этом 25 июня сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу.

    ПоделитьсяПоделиться

    Сигнал тревоги во вневедомственную охрану Красногвардейского района поступил сегодня около 15:50 из одного из сетевых гипермаркетов, расположенных на Пискарёвском проспекте. Было установлено, что водитель, ударив пассажира разделочным ножом, зашёл в магазин, где и был задержан сотрудниками Росгвардии. Прибывшие медики помогли пострадавшему, а агрессивный водитель поехал в отдел.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (1)

    Новости компаний

    close
    close