Нелегальный таксист в Петербурге чуть не отрубил тесаком руку оппоненту во время религиозного спора

Спор о религии между нелегальным таксистом и его пассажиром привел к кровопролитию. В ход пошел внушительный тесак с рукояткой игривого цвета фуксии. Об этом 25 июня сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу.
Сигнал тревоги во вневедомственную охрану Красногвардейского района поступил сегодня около 15:50 из одного из сетевых гипермаркетов, расположенных на Пискарёвском проспекте. Было установлено, что водитель, ударив пассажира разделочным ножом, зашёл в магазин, где и был задержан сотрудниками Росгвардии. Прибывшие медики помогли пострадавшему, а агрессивный водитель поехал в отдел.