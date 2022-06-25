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    «Выглядит тревожно». Военный корабль и подлодка помешали отдыхать на пляже под Выборгом

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    10 комментариев

    Отдыхающие на берегу Финского залива заметили на горизонте нечто странное, что их обеспокоило. Видеозаписью, сделанной неподалеку от Приморска в Выборгском районе Ленинградской области, читатели «Фонтанки» поделились 25 июня. По их словам, в сторону Выборга прошла подводная лодка.

    Читательница «Фонтанки» Валентина

    «До этого плыл военный корабль. Выглядит тревожно», — прокомментировала Валентина.

    Фото: Читательница «Фонтанки» Валентина
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    По очертаниям субмарина напоминает лодку проекта 636.3 «Варшавянка», которые строятся на петербургских «Адмиралтейских верфях». Контракт на строительство серии из шести больших дизель-электрических подводных лодок для Тихоокеанского флота ВМФ России между Министерством обороны России и «Адмиралтейскими верфями» был подписан 7 сентября 2016 года. 31 марта этого года для ТОФ была спущена на воду подводная лодка Б-588 «Уфа».

    Фото: Читательница «Фонтанки» Валентина

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    Комментарии (10)

    264086011
    Видеокорреспонденты подошли бы поближе, чтоб лучше рассмотреть, а то издалека парятся...
    LED22
    По настоящему было бы тревожно, если бы горизонт всегда был чист.
    Денеб
    Что удивительного? Идёт 4-й месяц вой.....пардон...спецоперации.....привыкайте жить на военном положении........
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