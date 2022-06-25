«Выглядит тревожно». Военный корабль и подлодка помешали отдыхать на пляже под Выборгом

Отдыхающие на берегу Финского залива заметили на горизонте нечто странное, что их обеспокоило. Видеозаписью, сделанной неподалеку от Приморска в Выборгском районе Ленинградской области, читатели «Фонтанки» поделились 25 июня. По их словам, в сторону Выборга прошла подводная лодка.
Читательница «Фонтанки» Валентина
«До этого плыл военный корабль. Выглядит тревожно», — прокомментировала Валентина.
По очертаниям субмарина напоминает лодку проекта 636.3 «Варшавянка», которые строятся на петербургских «Адмиралтейских верфях». Контракт на строительство серии из шести больших дизель-электрических подводных лодок для Тихоокеанского флота ВМФ России между Министерством обороны России и «Адмиралтейскими верфями» был подписан 7 сентября 2016 года. 31 марта этого года для ТОФ была спущена на воду подводная лодка Б-588 «Уфа».