«Газпром нефть» выпустила часовой саундтрек «Моржелаундж» для медитации под звуки Арктики

Аудиопроект «Моржелаундж» представила компания «Газпром нефть». Под часовой саундтрек звуков арктической природы, оформленных под легкий джаз, можно медитировать под фон из шума воды, треска льдин и урчания морских котиков.



Музыку можно послушать на платформах «ВКонтакте», SoundCloud и «Яндекс.Музыка». Видеоверсия трека также доступна на Youtube и дополнена съемками природы и животных из разных регионов Заполярья, сообщили в пресс-службе компании 25 июня.