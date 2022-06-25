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    «Газпром нефть» выпустила часовой саундтрек «Моржелаундж» для медитации под звуки Арктики

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    Аудиопроект «Моржелаундж» представила компания «Газпром нефть». Под часовой саундтрек звуков арктической природы, оформленных под легкий джаз, можно медитировать под фон из шума воды, треска льдин и урчания морских котиков.

    Музыку можно послушать на платформах «ВКонтакте», SoundCloud и «Яндекс.Музыка». Видеоверсия трека также доступна на Youtube и дополнена съемками природы и животных из разных регионов Заполярья, сообщили в пресс-службе компании 25 июня.

    Фото: Пресс-служба компании «Газпром нефть»
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    «Газпром нефть» собрала более 6 часов аудиозаписей северной природы, объединив их в фонотеку «Белый шум Арктики». Голоса птиц, урчание моржей и тюленей, всплески волн и хруст снега превратил в сэмплы и объединил ритмичной мелодией петербургский музыкант Кирилл Горбатюк.

    Фото: Пресс-служба компании «Газпром нефть»

    Релиз стал продолжением визуального арт-проекта «Погружаясь в Арктику», который «Газпром нефть» представила на Петербургском международном экономическом форуме. С помощью технологии 3D Naked Eye ее зрители погружаются в виртуальный мир, в котором показана подводная жизнь моржей, китов и нарвалов, а также ледяные метаморфозы и виды Заполярья из космоса.

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