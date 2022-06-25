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    «Могут применять ракеты, как в обычном, так и в ядерном исполнении». Россия передаст Белоруссии комплексы «Искандер-М»

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    1 комментарий

    Белоруссия получит оперативные ракетно-тактические комплексы «Искандер-М». Об этом заявил президент России Владимир Путин на переговорах с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Петербурге 25 мая.

    «Как мы с вами и договаривались — вы ставили вопрос об этом, — решение у нас принято. Мы в течение ближайших месяцев передадим Белоруссии ракетно-тактические комплексы «Искандер-М», которые могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и в ядерном исполнении», — сказал Путин (цитата по «Интерфакс»).

    Министрам обороны двух стран поручат проработать все детали передачи комлексов.

    ОТРК «Искандер-М» разработан в коломенском КБ машиностроения. В варианте для российской армии в состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Официально дальность полета ракет комплекса называется «Искандер-М» — до 500 км. Сообщалось, что ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть.

    CША 2 августа 2019 года официально прекратили участие в договоре о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). У Вашингтона были претензии к дальности российской крылатой ракеты 9М729 комплекса «Искандер-М». В Москве неоднократно подчеркивали, что дальность ракет «Искандер-М» не нарушала ДРСМД.

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    Комментарии (1)

    над рекой Невой стоит дурман
    Забавно будет если Лука эти ракеты на сторону толкнет.
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