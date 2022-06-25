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    В Петербурге суд арестовал больную женщину, которая вернулась после выдворения

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    1 комментарий

    Московский районный суд заключил под стражу подозреваемую в незаконном пересечении границы. Подробности 25 июня сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    В 2011 году было принято решение о нежелательности ее пребывания в России из-за венерического заболевания. В 2019 году женщина попыталась на машине проскочить границу, но была остановлена. После этого героиня истории руки не опустила и сменила фамилию, получив в Узбекистане новый паспорт. С ним она в январе 2022 года прилетела в Пулково, зная, что в России ее не ждут.

    8 июня в отношении приезжей возбудили уголовное дело, 20 июня ее отправили под подписку о невыезде. Воспользовавшись случаем, женщина решила улизнуть от следствия и купила билет до Киргизии. 23 июня у стойки регистрации она рассказывала следователю по телефону, что меру соблюдает.

    В суде подозреваемая обстоятельства подтвердила, но просила мягкой меры, обещая, что больше никуда сбегать не будет. Суд решил не верить ей на слово.

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    Комментарии (1)

    07A
    Страшно жить, вот так купишь в Столовой №1 котлетку и носа нет.
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