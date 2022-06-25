Новая эстакада переломилась пополам и рухнула в Новой Москве

Строящаяся эстакада на Симферопольском шоссе в столице переломилась пополам и рухнула на проезжую часть, сообщает 25 июня Msk.1.Ru со ссылкой на очевидцев.



По предварительной информации, пострадавших в результате ЧП нет. На месте работают сотрудники городских служб и правоохранительных органов, которые устанавливают причины произошедшего.