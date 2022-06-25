Новая эстакада переломилась пополам и рухнула в Новой Москве

Строящаяся эстакада на Симферопольском шоссе в столице переломилась пополам и рухнула на проезжую часть, сообщает 25 июня Msk.1.Ru со ссылкой на очевидцев.
По предварительной информации, пострадавших в результате ЧП нет. На месте работают сотрудники городских служб и правоохранительных органов, которые устанавливают причины произошедшего.
Ранее столичные власти анонсировали, что эстакада на пересечении Симферопольского шоссе и улицы Маяковского строится для новой дороги Варшавское шоссе — деревня Андреевское — деревня Яковлево. Этот маршрут даст возможность прямого сообщения между Троицком, Ватутинками, Щербинкой и поселениями Остафьево и Первомайское. Общая длина дороги составит 11 километров.