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    Новая эстакада переломилась пополам и рухнула в Новой Москве

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    8 комментариев

    Строящаяся эстакада на Симферопольском шоссе в столице переломилась пополам и рухнула на проезжую часть, сообщает 25 июня Msk.1.Ru со ссылкой на очевидцев.

    По предварительной информации, пострадавших в результате ЧП нет. На месте работают сотрудники городских служб и правоохранительных органов, которые устанавливают причины произошедшего.

    MSK1.RU | Новости Москвы

    Ранее столичные власти анонсировали, что эстакада на пересечении Симферопольского шоссе и улицы Маяковского строится для новой дороги Варшавское шоссе — деревня Андреевское — деревня Яковлево. Этот маршрут даст возможность прямого сообщения между Троицком, Ватутинками, Щербинкой и поселениями Остафьево и Первомайское. Общая длина дороги составит 11 километров.

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    Комментарии (8)

    lykov20
    Давно я, мысленно, такого желал. Эти мерзкие эстакады! Туннели нужны, а не эстакады.
    Alex000
    Это знамение.
    Эстакада у нас что? Путь и бабло.
    То есть политика и экономика.
    alexpv
    Хороший цемент)
    Вчера у платного стоматолога был, жаловалась, что ассортимент материалов для лечения в два раза сократился. А в бюджетных клиниках как в 70-ых цементные пломбы ставят, но и цемент кончается, так как завод в Белгороде колбасит)
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