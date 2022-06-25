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    В Екатеринбурге фанатка опрокинула певицу МакSим на колени

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    3 комментария

    Увлеченная фанатка прорвалась на сцену фестиваля «Ночь музыки» в Екатеринбурге и бросилась на выступавшую там певицу МакSим. Охрана среагировала быстро, но девушка успела уронить исполнительницу. Полицейские заявили, что заявлений по поводу нападения к ним не поступало.

    Автор: youtube.com/«Типичный Екатеринбург»

    Как пишет E1.RU, фанатка, выскочив на сцену, бросилась обнимать певицу. Охранники начали оттаскивать её, но девушка потянула МакSим за руку, и она упала на колени. Пришлось прервать выступление.

    В УМВД по Екатеринбургу «Подъёму» сообщили, что в ходе фестиваля было задержано порядка 10 человек, но обращений по фанатке на сцене не поступало.

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    Комментарии (3)

    hal9000
    Ужас...как это можно слушать?!..у нее голос плачущий...это как знаете некоторые в детстве..попрошайничают у родителей...ну дай машинку..ну купи куклу..и как заревут..родители расторгается и купят куклу..воот..а потом они выросли и певицами стали..это ж невозможно слушать..по крайне мере трезвому человеку
    Денеб
    Для кого эта новость? Ни уму ни сердцу.......
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