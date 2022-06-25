В Екатеринбурге фанатка опрокинула певицу МакSим на колени

Увлеченная фанатка прорвалась на сцену фестиваля «Ночь музыки» в Екатеринбурге и бросилась на выступавшую там певицу МакSим. Охрана среагировала быстро, но девушка успела уронить исполнительницу. Полицейские заявили, что заявлений по поводу нападения к ним не поступало.

Автор: youtube.com/«Типичный Екатеринбург»

Как пишет E1.RU, фанатка, выскочив на сцену, бросилась обнимать певицу. Охранники начали оттаскивать её, но девушка потянула МакSим за руку, и она упала на колени. Пришлось прервать выступление.

