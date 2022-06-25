Прощание с Пьером Нарциссом перенесли из-за «острого форс-мажора»

Прощание с певцом Пьером Нарциссом, которое должно было пройти 25 июня, перенесли на среду, 29 июня, сообщила РИА Новости его экс-супруга Валерия Калачева.
«Возник острый форс-мажор. Мы просим всех наших друзей, поклонников и неравнодушных войти в положение и развернуться прямо сейчас. Это (прощание) переносится на среду. На том же месте, с 12 до 15. Мы сейчас урегулируем вопросы внутренние между странами, семьями», — цитирует 25 июня Калачеву информагентство.
Как писала «Фонтанка», певец умер 21 июня на 46-м году жизни из-за проблем со здоровьем. Анонсировалось, что Пьера Нарцисса похоронят в Камеруне, где в фамильном склепе покоятся его отец и дяди.