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    Прощание с Пьером Нарциссом перенесли из-за «острого форс-мажора»

    1975
    1 комментарий

    Прощание с певцом Пьером Нарциссом, которое должно было пройти 25 июня, перенесли на среду, 29 июня, сообщила РИА Новости его экс-супруга Валерия Калачева.

    «Возник острый форс-мажор. Мы просим всех наших друзей, поклонников и неравнодушных войти в положение и развернуться прямо сейчас. Это (прощание) переносится на среду. На том же месте, с 12 до 15. Мы сейчас урегулируем вопросы внутренние между странами, семьями», — цитирует 25 июня Калачеву информагентство.

    Как писала «Фонтанка», певец умер 21 июня на 46-м году жизни из-за проблем со здоровьем. Анонсировалось, что Пьера Нарцисса похоронят в Камеруне, где в фамильном склепе покоятся его отец и дяди.

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    Комментарии (1)

    Laska77
    кто это? понимаю ЮШатунов: любимец 90-х и ... всеми: от девочек и до бабушек, а это ..
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