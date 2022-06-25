На КАД у Мурино «Мерседес» подбил две легковые и поехал дальше на крыше

Ночная авария на Кольцевой автодороге в районе Мурино заняла две полосы. Фото и видео с места происшествия появились в паблике «ДТП и ЧП» 25 июня.
«Ночью на КАД случился лютый замес. Ребята на «Мерседесе» крепко собрали две машины, после чего благополучно перевернулись и поехали на крыше дальше», — написал очевидец.
В пресс-службе ФКУ «Упрдор Северо-Запад» рассказали, что сообщение о ДТП поступило в четвертом часу утра. На 34-м километре внешнего кольца произошло попутное столкновение трех автомобилей с последующим опрокидыванием. Были заняты 1, 2 и 3-я полосы. Пострадавших нет.