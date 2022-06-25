На КАД у Мурино «Мерседес» подбил две легковые и поехал дальше на крыше

Ночная авария на Кольцевой автодороге в районе Мурино заняла две полосы. Фото и видео с места происшествия появились в паблике «ДТП и ЧП» 25 июня.



«Ночью на КАД случился лютый замес. Ребята на «Мерседесе» крепко собрали две машины, после чего благополучно перевернулись и поехали на крыше дальше», — написал очевидец.