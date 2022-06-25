Суббота в Петербурге может стать самым жарким днем с начала года. Пляжи начинают заполняться

«Фонтанка.ру»
По-настоящему летние выходные стартовали в Петербурге. Суббота, 25 июня, может стать самым жарким днем с начала года. Дальше больше.
Город остается во власти обширного антициклона, накрывшего куполом хорошей погоды большую часть территории Европейской России. Об этом сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По его словам, ожидается небольшая облачность и полное отсутствие дождей. Температура воздуха может достигнуть 27–29 градусов со знаком плюс, в области так и вовсе ожидается 30 градусов.
Горожане устремились на пляжи. Корреспондент «Фонтанки» снял абсолютно типичную для курортного города картину на пляже Парка 300-летия.
Ну а сегодняшний день может стать самым теплым. Для этого достаточно преодолеть температурную отметку в 24,9 градуса, которые были зафиксированы 11 июня.