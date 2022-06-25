Суббота в Петербурге может стать самым жарким днем с начала года. Пляжи начинают заполняться

По-настоящему летние выходные стартовали в Петербурге. Суббота, 25 июня, может стать самым жарким днем с начала года. Дальше больше.

Город остается во власти обширного антициклона, накрывшего куполом хорошей погоды большую часть территории Европейской России. Об этом сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По его словам, ожидается небольшая облачность и полное отсутствие дождей. Температура воздуха может достигнуть 27–29 градусов со знаком плюс, в области так и вовсе ожидается 30 градусов.

