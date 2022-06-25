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    «Фонтанка» посмотрела салют на «Алых парусах» с крыши. Рассказываем, как нам это удалось

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    3 комментария

    В прошлом году попытки «Фонтанки» посмотреть на «Алые паруса» с петербургских крыш закончились полным провалом. Наших корреспондентов вместе с другими клиентами кидали недобросовестные гиды, а путь наверх преграждала полиция. В этот раз в целом получилось успешно, не считая нескольких недовольных клиентов.

    Во множестве групп в Сети расценки на просмотр салюта с крыш в ночь с 24 на 25 июня начинались от 2000 рублей, увидеть хотя бы кусочек брига «Россия» — дороже, от 4500 рублей. Стартовые цены относительно небольшие, но и гарантий на случай, если нелегальному веселью помешает полиция, никто не дает. Зато активно берут предоплату — по 500, по 1000 рублей.

    «У нас несколько смежных локаций подготовлено на этот случай, и будем небольшими группами идти. Не переживайте, в любом случае попадёте. Если же нет — в течение этого же дня скину вам [деньги] обратно. У ребят только в том году — да, не получилось, в принципе как и у всех, из-за чемпионата и ковида, было очень много сотрудников [правоохранительных органов]», — ответили в том же самом аккаунте @krishi_piter, экскурсия с которым в прошлом году не задалась.

    В этот раз «Фонтанка» обратилась к другим гидам. По телефону заверили, что проблем не будет, потому что «все согласовано с жильцами, с ТСЖ». Встречу назначили под 00:00 у дома 1/43 по улице Рубинштейна. С внешней стороны этого дома располагаются рестораны и бары, в том числе нашумевшие Commode и «Коммуналочка», с которыми воевали жильцы.

    «Фонтанка.ру»

    На месте встречи в назначенное время толпа облепила молодого человека в красной куртке, который должен был проинструктировать гостей и запустить их в парадную во внутреннем дворе. Одна дама сразу начала с претензий. Оказалось, что гостям организаторы говорят разную стоимость, условия и время встречи. Женщина прождала на час больше остальных, потому что ей сказали другое время, рассчитывала получить двухчасовую экскурсию с салютом и заплатить за это 2400 рублей. Для сравнения: «Фонтанке» ждать не пришлось, стоимость составила 2000 рублей, а продолжительность прогулки — 1 час 10 минут.

    Неоправданные ожидания чуть не переросли в конфликт с другим организатором — девушкой, которая пригрозила отменить все брони, но делать этого не стала. «Далеко не все деньги идут мне в карман. Один процент буквально», — бросила она даме напоследок.

    «Поднимайтесь наверх, вас там встретит Никита», — предупредил парень в красном. Толпа от 50 до 100 человек стала подниматься по лестнице к чердаку максимально тихо, насколько это было возможно. С крыши в тот момент доносилось характерное топанье, «как будто мамонт ходит».

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    Сверху открывался шикарный вид на Невский проспект, были видны Спас на Крови, шпиль Петропавловского собора и Лахта Центр. На крышу дома напротив тоже карабкались люди, их становилось все больше. Они смешно переступали с ноги на ногу, чтобы попасть ими не абы куда, а на дорожки из специального нескользящего покрытия.

    Салют начался спустя примерно полчаса. Над Невским проспектом распускались огненные цветы, взлетали и взрывались звезды. «Как красиво», — то и дело раздавалось в толпе. Приз за выносливость нужно было бы отдать мужчине в первом ряду, который стоически снимал видео без штатива на протяжении всего салюта. А зачем? Реальную красоту неба камера на его смартфоне и близко не передала.

    Корабль, конечно же, с Невского было не видно. Никакую его часть. И не слышно. Самые находчивые одним глазом смотрели на корабль в прямом эфире, вторым — на небо. а Те, кому организаторы все же обещали «Алые паруса», из-за этого разозлились и, отстояв большую очередь на выход с чердака, потребовали деньги назад. «Мы проехали 2000 километров, чтобы попасть на "паруса"», — возмущалась одна из покупательниц.

    Уже на выходе гид раскрыл нехитрый секрет успешного бизнеса. «Мы — жильцы этого дома. Мы снимаем эту квартиру, — сказал он, указывая на дверь на самом верхнем этаже. — Я, наш начальник, мы все здесь живем».

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    Комментарии (3)

    262417801
    В этом году звук салюта был настолько сильным, что дом наш (ул. Достоевского) вздрагивал. Громыхало так, что мы не поверили сначала, что это салют, т.к. очень громко было, как взрывы и очень поздно. Подумали сначала, что это Украина бомбит. Позвонили по тел.112 и нам сказали, что это в честь Алых парусов. Спрашивается, зачем устраивать такое громыхающее мероприятие так поздно? Дети проснулись, пожилые испугались. Раньше все салюты были с 21:00 до 22:00. К сожалению, в 2022 г. данное "культурное" мероприятие не запрещено Законом о тишине в С. Петербурге.
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