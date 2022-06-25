«Фонтанка» посмотрела салют на «Алых парусах» с крыши. Рассказываем, как нам это удалось

В прошлом году попытки «Фонтанки» посмотреть на «Алые паруса» с петербургских крыш закончились полным провалом. Наших корреспондентов вместе с другими клиентами кидали недобросовестные гиды, а путь наверх преграждала полиция. В этот раз в целом получилось успешно, не считая нескольких недовольных клиентов.

Во множестве групп в Сети расценки на просмотр салюта с крыш в ночь с 24 на 25 июня начинались от 2000 рублей, увидеть хотя бы кусочек брига «Россия» — дороже, от 4500 рублей. Стартовые цены относительно небольшие, но и гарантий на случай, если нелегальному веселью помешает полиция, никто не дает. Зато активно берут предоплату — по 500, по 1000 рублей.

«У нас несколько смежных локаций подготовлено на этот случай, и будем небольшими группами идти. Не переживайте, в любом случае попадёте. Если же нет — в течение этого же дня скину вам [деньги] обратно. У ребят только в том году — да, не получилось, в принципе как и у всех, из-за чемпионата и ковида, было очень много сотрудников [правоохранительных органов]», — ответили в том же самом аккаунте @krishi_piter, экскурсия с которым в прошлом году не задалась.

В этот раз «Фонтанка» обратилась к другим гидам. По телефону заверили, что проблем не будет, потому что «все согласовано с жильцами, с ТСЖ». Встречу назначили под 00:00 у дома 1/43 по улице Рубинштейна. С внешней стороны этого дома располагаются рестораны и бары, в том числе нашумевшие Commode и «Коммуналочка», с которыми воевали жильцы.

«Фонтанка.ру»

На месте встречи в назначенное время толпа облепила молодого человека в красной куртке, который должен был проинструктировать гостей и запустить их в парадную во внутреннем дворе. Одна дама сразу начала с претензий. Оказалось, что гостям организаторы говорят разную стоимость, условия и время встречи. Женщина прождала на час больше остальных, потому что ей сказали другое время, рассчитывала получить двухчасовую экскурсию с салютом и заплатить за это 2400 рублей. Для сравнения: «Фонтанке» ждать не пришлось, стоимость составила 2000 рублей, а продолжительность прогулки — 1 час 10 минут.



Неоправданные ожидания чуть не переросли в конфликт с другим организатором — девушкой, которая пригрозила отменить все брони, но делать этого не стала. «Далеко не все деньги идут мне в карман. Один процент буквально», — бросила она даме напоследок.

«Поднимайтесь наверх, вас там встретит Никита», — предупредил парень в красном. Толпа от 50 до 100 человек стала подниматься по лестнице к чердаку максимально тихо, насколько это было возможно. С крыши в тот момент доносилось характерное топанье, «как будто мамонт ходит».

Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Сверху открывался шикарный вид на Невский проспект, были видны Спас на Крови, шпиль Петропавловского собора и Лахта Центр. На крышу дома напротив тоже карабкались люди, их становилось все больше. Они смешно переступали с ноги на ногу, чтобы попасть ими не абы куда, а на дорожки из специального нескользящего покрытия.



Салют начался спустя примерно полчаса. Над Невским проспектом распускались огненные цветы, взлетали и взрывались звезды. «Как красиво», — то и дело раздавалось в толпе. Приз за выносливость нужно было бы отдать мужчине в первом ряду, который стоически снимал видео без штатива на протяжении всего салюта. А зачем? Реальную красоту неба камера на его смартфоне и близко не передала.

