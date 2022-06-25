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    В Петербурге проверили запрет на продажу алкоголя в день «Алых парусов». Отличился только один район

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    5 комментариев

    Соблюдение временного запрета на продажу алкоголя в день проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге проверили сотрудники полиции. Отличился только один район из 18, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

    Запрет реализации спиртного в магазинах действовал с 22 часов 23 июня до 11 часов 25 июня. Магазины проверяли несколько десятков полицейских.

    Самым дисциплинированным оказался Кронштадтский район, в котором нарушений не нашли, обойдя более десятка торговых точек. Продавцы в остальных 17 районах похвастаться соблюдением административного законодательства не смогли.

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    Комментарии (5)

    07A
    Всегда считал, что наведение порядка надо начинать с себя. А уж если ты купил "из под полы", то и не звезди.
    Ганс-Дитрих Геншер
    спокойно всё продавалось в мелких лавочках
    Данила бобров
    Проверять алкоточки безусловно приятнее, чем наладить патрулирование улиц в криминогенных районах.
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