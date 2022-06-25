В Петербурге проверили запрет на продажу алкоголя в день «Алых парусов». Отличился только один район

Соблюдение временного запрета на продажу алкоголя в день проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге проверили сотрудники полиции. Отличился только один район из 18, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области.



Запрет реализации спиртного в магазинах действовал с 22 часов 23 июня до 11 часов 25 июня. Магазины проверяли несколько десятков полицейских.

Самым дисциплинированным оказался Кронштадтский район, в котором нарушений не нашли, обойдя более десятка торговых точек. Продавцы в остальных 17 районах похвастаться соблюдением административного законодательства не смогли.

