В Петербурге задержаны закладчики «синтетики». Полиция ищет тайники

Петербургские оперативники задержали 50-летнего мужчину и 32-летнюю женщину, которые подозреваются в распространении наркотиков синтетического происхождения. Об этом 25 июня сообщает региональное ГУ МВД.
«В ходе проведения обысков по месту проживания задержанных обнаружено и изъято 154 расфасованные и подготовленные к сбыту закладки с наркотическими средствами и психотропными веществами общей массой около 500 граммов. Также были изъяты электронные весы, упаковочные материалы, ноутбуки, средства сотовой связи, банковские карты, использующиеся в преступных целях», — рассказали в пресс-службе главка.
Возбуждено уголовное дело, установлены места возможного размещения 149 закладок. Установлена причастность пары к аналогичным преступлениям. Мужчина на данный момент уже находится под стражей, женщина пока лишь процессуально задержана.