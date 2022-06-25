Линда в Териберке и арт-усыпительное в Никола-Ленивце: на какие фестивали съездить этим летом

Хочется новых впечатлений, а все маршруты уже исхожены? Ловите подборку фестивалей, праздников и выставок, куда можно съездить из Петербурга развеяться, а заодно посмотреть фильмы, заняться творчеством и послушать музыку.

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В пригородах и Ленобласти

26 июня

Фестиваль «День русской славы»

Пушкин, Соборная площадь

Самый простой вариант — Пушкин. Царскосельский фестиваль пройдет там в восьмой раз. На главной площади выступят молодые коллективы: альтернативная группа «Своя мера», красноярский коллектив «Свод», исполняющий музыку с элементами фольклора и славянской мифологии, группа «Казарага» с русскими народными песнями в репертуаре и другие. После молодых на сцену выйдут известные рок-коллективы «Разные люди», «Башаков BAND» и «Ангел небес». Хедлайнером фестиваля станет рок-группа «Калинов мост».



На фестивале будут интерактивные площадки военно-исторических клубов, мастер-классы и ярмарка ремесел, отдельная развлекательная программа будет подготовлена для детей.

Начало в 14:00, вход свободный

0+



1–3 июля

Музыкальный кемпинг-фестиваль «Ахола»

Ленобласть, Петровское сельское поселение, улица Открытый мыс, 1

«Музыка и актуальное искусство в окружении природы» — так звучит слоган фестиваля «Ахола». Это небольшой фестиваль электронной музыки, где несколько суток не смолкают звуки на танцполах, а артисты почти беспрерывно сменяют друг друга. Кроме музыки на фестивале публику ждут выставки, перформанс медиахудожника Андрея Свибовича и перформера Дарьи Груздевой, актерский тренинг Андрея Бакевича, йога-практики.



Жить предполагается в палатках в кемпинге, организаторы обещают удобства: туалеты, душ, баню.

В лайн-апе фестиваля — более пятидесяти диджеев и музыкальных исполнителей. С полным перечнем артистов можно ознакомиться на сайте фестиваля.

18+

13–17 июля

Фестиваль «Кинолес»

Лисий Нос, пляж «Морские Дубки»

Крупнейший кинофестиваль на свежем воздухе проводится ежегодно с 2016 года по инициативе Молодежного центра Союза кинематографистов Санкт-Петербурга. Главное событие фестиваля — открытый смотр короткометражных фильмов, созданных молодыми российскими режиссерами — студентами и выпускниками кинематографических вузов. Цель — найти новые имена и популяризировать жанр короткометражного кино.



Еще до открытия фестиваля на базе СПбГИК пройдут встречи и мастер-классы с режиссерами Владимиром Битоковым и Ириной Евтеевой, оператором Алишером Хамидходжаевым и другими.



Кинопоказы пройдут в вечернее время на берегу Финского залива. На самом фестивале, кроме показа фильмов, запланированы мастер-классы для широкой аудитории, конференция, «Марафон кинопрофессий», а также выступления музыкальных коллективов. Вход на все мероприятия свободный.

0+



Фото: Кинолес Поделиться Поделиться





21–26 июля

Baltic Rally

Выборг, берег залива Салакка-Лахти, Петровская набережная



В насыщенную программу Второго международного мотофестиваля Baltic Rally войдут более 40 активностей, с которыми можно подробно ознакомиться на сайте фестиваля. В основном они связаны с мотоциклами и быстрой ездой. Это выставка авторских мотоциклов и необычных транспортных средств Crazy Wheels Show; конкурсы мотошлемов и татуировок; скоростной стенд Drag Racing и мототренажер Wheelie Machine, а также мотоквест. Кроме того, байкерам покажут силовое, кулинарное и модное шоу и пригласят принять участие в спортивных турнирах. Прямо на фестивале состоится байкерское венчание.



23 июля, в субботу, в 12:00 состоится торжественный Мотопарад вдоль Сайменского канала «До Государственной границы».

Все дни фестиваля на сцене будут выступать музыкальные коллективы. Хедлайнерами концертов станут «СерьГа», ВИА «Поющие гитары», Джо Линн Тернер (экс-вокалист групп Deep Purple, Rainbow), а также рок-группа «Воскресение».

6+

29–31 июля

Host Bike Fest

Токсово, база «Северный склон»

Международный байк-рок-фестиваль проходит под Петербургом не в первый раз и славится энергичной музыкой, живым звуком и веселой байкерской компанией.



Host Bike Fest уже анонсировал музыкальную программу летнего уик-энда. Для любителей быстрой езды и их друзей выступят группы «Пилот», «Бригадный подряд», «Скворцы Степанова», «Анимация» и другие коллективы.

Для тех, кому не хватит номеров в коттеджах поселка (а мест уже почти не осталось), будет разбит палаточный лагерь за главной сценой фестиваля. Музыка будет греметь до 23:00. В ночное время организаторы обещают песни под гитару у костра.

Посетителей ждут интерактивные игровые зоны, фуд-корты, шоу-программа. В лотерее разыграют главный приз — мотоцикл MotoLand SCRAMBLER 250.

Для детей до 12 лет включительно — вход свободный.

6+



25–28 августа

XIII Международный экологический фестиваль искусств «КронФест»

Кронштадт, Ленинградская ул., дом 2, Музей истории Кронштадта

В этом году «КронФест» откроется в 14-й раз. Впервые он был проведен в 2008 году по инициативе Музея истории Кронштадта. Изначально его целью было обратить внимание жителей и гостей Кронштадта на проблему загрязнения уникального ландшафта острова Котлин и Финского залива. Сейчас фестиваль поднимает самые разные экологические вопросы, на нем организовываются круглые столы, проходят экологические марафоны и акции, просветительские мероприятия.



В этом году организаторы фестиваля готовятся принять 12 000 человек. Любой желающий сможет принять участие в велопробеге с востока Кронштадта на запад, а также в спортивном марафоне на водных бестопливных видах транспорта. Для художников на форте «Павел I» будет организован пленэр. Центральным событием фестиваля традиционно является выставка «Искусство из мусора», где художники представляют арт-объекты из вторичного сырья. Для гостей фестиваля подготовят мастер-классы, игровые программы и квесты для детей, художественные мероприятия и концерты. 0+

На несколько дней

24–26 июня

«Дикая мята»

Алексинский район, Бунырево

Крупнейший летний музыкальный фестиваль (после переноса «Нашествия» на 2023 год) уже в разгаре. В этом году на нем выступают Dolphin, Аигел, «Дайте танк», Нейромонах Феофан, RSAC, Kedr Livanskiy, Guru Groove Foundation, IOWA, Антоха МС, «Курара» и другие.



6+



30 июня — 3 июля

Грушинский фестиваль авторской песни

Самарская область, Мастрюковские озера

Фестиваль авторской песни — несменяемая классика, в этом году он проводится в 49-й раз. И даже если вы не герой фильма с Монеточкой, который всю жизнь мечтал выступить на этом событии, все равно побывать там хоть однажды да стоит — примета времени. Из звезд фестиваля этого года — Тимур Шаов, так что ждите злободневной сатиры и тонкого юмора. А еще — Елена Фролова, Вадим Егоров, Олег Медведев, Ирина Сурина и другие. Минус: нельзя будет разводить костры. Плюс: организаторы обещают душ.



6+

30 июня — 3 июля

Dobrofest

Ярославль, аэродром «Левцово»

«Брутальный» фестиваль с 10-летней историей, как говорят о нем организаторы, в этом году готовится принять 90 музыкальных коллективов на трех площадках. В лайн-апе: 25/17, Louna, «Кис-кис», «Северный флот», «Бригадный подряд», «Пневмослон», «Психея» и другие. Билеты, визуально оформленные как посадочные на самолет, являются сразу абонементами на все дни и установку палатки.

16+



Фото: Dobrofest Поделиться Поделиться





2 июля — 6 сентября

«Открытие Севера. Дивование»

Каргопольский музей

Шелк и жемчуга, расшитые перламутром и жемчугом девичьи венцы, коруны и перевязки из коллекций Эрмитажа и Архангельского краеведческого музея будут показывать в Каргопольском музее на протяжении двух месяцев. При этом выставку дополнят эскизы Леона Бакста, Константина Коровина, Владимира Татлина и других художников из собрания петербургского Театрального музея — тех, кто переосмыслил традиционную русскую культуру в духе авангардного искусства.

Выставку сопровождают мастер-классы и экскурсии-квесты. Расписание и подробности — на сайте.



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16–17 июля

Арктический фестиваль «Териберка»

Териберка, Мурманская область

Бесплатный фестиваль, организаторы которого обещают «еду, музыку, спорт, кино, сувениры, эмоции», проводится с 2015 года. Его цель — раскрытие туристического потенциала села и развитие событийного туризма в Арктической зоне. Местечко прославилось как зона тотального отчаяния после выхода фильма Андрея Звягинцева «Левиафан», однако парадоксально именно это дало ему толчок для развития: уникальные пейзажи со скалами и скелетом кита не остались не замеченными, а ценителей хтони на просторах России хоть отбавляй, так что все сошлось.

В этом году на фестивале выступают группа «Акимама», «Почтовая служба Бангкока», NAVEKA BAND, THE HATTERS, CHEESE PEOPLE, Линда и другие. Будут диалоги об экологии и туризме, ярмарка мастеров, трейловый забег «Вызов Арктики», прогулки с ученым в природном парке, фридайвинг, сапсерфинг, каякинг, конные прогулки и полеты на вертолете. Подробности — на сайте. 0+



29–31 июля



Архстояние

Никола-Ленивец

Организаторы этого фестиваля в поселке — музее современного искусства под открытым небом видоизменили тему в соответствии с обстоятельствами. Тему «Счастье» сменил вопрос: «Счастье есть?» Об этом же будет большой коллективный спектакль: организаторы обещают, что «художники, перформеры и музыканты представят мистерию-путешествие о том, как пережить темную ночь, чтобы вместе встретить рассвет».

Посетителей также удивят 29-метровая башня из материалов от дерева до пластика и битого стекла, специальные «усыпительные» арт-мероприятия от «самого скучного лектора» и «хора зевающих людей», кинетические игрушки для взрослых и большая грязевая яма, чтобы в ней валяться, подобно ребенку (душ прилагается). Проживать на фестивале можно в домиках или палатках (своих или арендованных). Для детей до 5 лет билет не нужен.

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