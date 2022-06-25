    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 18

    2 м/с, ю-в

    766мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd53.32eur55.96
    Когда снесут ваш домОбыски вокруг ГолощаповаКуда пойти в выходныеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Неизвестный при попытке кражи ранил ножом кассира «Дикси» в Петербурге

    577
    2 комментария

    Полиция Невского района ищет мужчину, который едва не убил старшего кассира «Дикси» на улице Чудновского. Потерпевший попытался не дать воришке уйти с неоплаченными продуктами. Об этом «Фонтанке» стало известно 25 июня.

    Инцидент произошел накануне в шестом часу утра. Покупатель зашел в зал и начал набирать товар с прилавка. После, минуя кассу, он попытался скрыться. 21-летний старший кассир выбежал за ним на улицу, где и получил удар ножом в грудь. К счастью, злоумышленник не задел сердце. В состоянии средней тяжести пострадавшего доставили в Александровскую больницу и поместили в хирургию.

    Приметы нападавшего полиции известны, ориентировка направлена в территориальные отделы. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (2)

    252674901
    Звереет народ в Путинской России от голода.
    MidNightWoodpecker
    Какие будут ставки?
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close