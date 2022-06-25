Неизвестный при попытке кражи ранил ножом кассира «Дикси» в Петербурге

Полиция Невского района ищет мужчину, который едва не убил старшего кассира «Дикси» на улице Чудновского. Потерпевший попытался не дать воришке уйти с неоплаченными продуктами. Об этом «Фонтанке» стало известно 25 июня.



Инцидент произошел накануне в шестом часу утра. Покупатель зашел в зал и начал набирать товар с прилавка. После, минуя кассу, он попытался скрыться. 21-летний старший кассир выбежал за ним на улицу, где и получил удар ножом в грудь. К счастью, злоумышленник не задел сердце. В состоянии средней тяжести пострадавшего доставили в Александровскую больницу и поместили в хирургию.