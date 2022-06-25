АТОР: Визовые центры Греции приостановили прием документов у россиян

Консульства Греции в Москве, Петербурге и Новороссийске приостанавливают работу с 27 июня.
О том, что документы на визы пока не принимаются, визовый центр Греции уведомил партнеров накануне вечером, пишет 25 июня «Вестник АТОР».
На сайте центра пока нет информации о ситуации с приемом документов и возможных сроках. В одной из туроператорских компаний изданию сообщили, что причины технические, поскольку проводится обновление системы визового центра, после которой работа с документами возобновится.
На сайте визового центра пока нет никакой информации о приостановке приема документов.
Директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон в интервью ТАСС ранее заявил, что Греция перестала быть безопасной страной для отдыха туристов из России, поскольку там фиксируются случаи агрессии и дискриминации в отношении россиян. По его словам, это касается и физического насилия, и нарушения прав, например греческие банки блокируют счета россиян.