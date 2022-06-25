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    АТОР: Визовые центры Греции приостановили прием документов у россиян

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    3 комментария

    Консульства Греции в Москве, Петербурге и Новороссийске приостанавливают работу с 27 июня.

    О том, что документы на визы пока не принимаются, визовый центр Греции уведомил партнеров накануне вечером, пишет 25 июня «Вестник АТОР».

    На сайте центра пока нет информации о ситуации с приемом документов и возможных сроках. В одной из туроператорских компаний изданию сообщили, что причины технические, поскольку проводится обновление системы визового центра, после которой работа с документами возобновится.

    На сайте визового центра пока нет никакой информации о приостановке приема документов.

    Директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон в интервью ТАСС ранее заявил, что Греция перестала быть безопасной страной для отдыха туристов из России, поскольку там фиксируются случаи агрессии и дискриминации в отношении россиян. По его словам, это касается и физического насилия, и нарушения прав, например греческие банки блокируют счета россиян.

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    Комментарии (3)

    MidNightWoodpecker
    да и ... Нам и пляжей Мариуполя хватит.
    Дежурный по объединению
    Пусть теперь живут без туристов из российских молекул!
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