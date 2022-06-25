Нетрезвая петербурженка за рулём каршеринга прокатила друзей на 180 тысяч рублей

Друзья уговорили петербурженку подвезти их после вечеринки, на которой спиртное употребляла вся компания, но водительское удостоверение оказалось только у нее. Поездка обойдется в 180 тысяч рублей, а ближайшие годы девушке придется ездить только на такси.



Компания на каршеринговом автомобиле привлекла внимание сотрудников полиции около двух ночи 24 июня у дома 2 по Туристской улице, пишет «Дорожный инспектор». За рулем «Ниссана» сидела водитель 1993 года рождения, которая «надула» 0,500 мг/л при максимально допустимых 0,160 мг/л.