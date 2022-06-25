    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 16

    3 м/с, ю-з

    763мм

    75%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd53.32eur55.96
    ТЕМА ДНЯ

    «Алые паруса» — онлайн

    Программа «Алых парусов»Обыски вокруг ГолощаповаКуда пойти в выходныеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Нетрезвая петербурженка за рулём каршеринга прокатила друзей на 180 тысяч рублей

    2253
    1 комментарий

    Друзья уговорили петербурженку подвезти их после вечеринки, на которой спиртное употребляла вся компания, но водительское удостоверение оказалось только у нее. Поездка обойдется в 180 тысяч рублей, а ближайшие годы девушке придется ездить только на такси.

    Компания на каршеринговом автомобиле привлекла внимание сотрудников полиции около двух ночи 24 июня у дома 2 по Туристской улице, пишет «Дорожный инспектор». За рулем «Ниссана» сидела водитель 1993 года рождения, которая «надула» 0,500 мг/л при максимально допустимых 0,160 мг/л.

    По данным «ДИ», девушка получила протокол за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, а следовательно лишится водительского удостоверения на срок от 1,5 до 2 лет. Штраф нетрезвую езду составит 30 тысяч рублей, аналогичный штраф от каршеринговой компании будет 100 тысяч рублей и 50 тысяч рублей придется ей же за эвакуацию.

    Автомобиль помещен на спецстоянку. Водитель с друзьями поехали по делам на такси

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (1)

    Pe⁴alno
    ну выпила и выпила с кем не бывает!?
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close