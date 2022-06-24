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    В Петербурге стартовал финал всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Студенты»

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    Финал всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Студенты» президентской платформы «Россия — страна возможностей» стартовал в Петербурге 24 июня. Как сообщает пресс-служба конкурса, площадкой стала «Газпром школа Санкт-Петербург». Испытания продлятся до 27 июня. Проект реализуется при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ и Федерального агентства по делам молодежи.

    Фото: Пресс-служба конкурса «Флагманы образования. Студенты»
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    Заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков рассказал, что конкурс направлен на поиск, развитие и поддержку перспективных студентов вузов и колледжей, которые планируют работать педагогами. По его словам, заявки на участие подали 26 955 человек из 84 регионов России. В феврале конкурсанты прошли дистанционное тестирование, в апреле-мае в Петербурге, Москве, Саранске, Томске, Владивостоке, Тюмени, Волгограде и Грозном состоялись полуфиналы, в которых приняли участие более 800 студентов. Девушек в финале почти в 3 раза больше, чем молодых людей (76% — девушки, 24% — юноши).

    Лидером по числу финалистов стал Петербург, а также Свердловская область и Чеченская Республика.

    Стратегическим партнером конкурса является технологическая корпорация VK. Директор по связям с вузами VK Сергей Марданов на церемонии для финалистов объявил, что сто финалистов получат от VK промокоды на курсы образовательной платформы Skillbox.

    В ходе финала пройдёт конкурс «Росмолодёжь. Гранты», участники которого смогут получить до 1,5 млн рублей на развитие своего социально значимого проекта.

    Призеры конкурса «Флагманы образования. Студенты» получат возможность пройти образовательные программы и стажировки во Всероссийских детских центрах «Смена» и «Океан». По итогам конкурса будет сформировано сообщество из числа победителей, финалистов и полуфиналистов, которые получат возможность поработать с наставниками из числа призеров и экспертов конкурса «Флагманы образования. Школа».

    Фото: Пресс-служба конкурса «Флагманы образования. Студенты»

    Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия — страна возможностей» возглавляет глава государства.

    За 4 года работы платформы участниками её проектов стали 10,5 миллионов человек из всех регионов России и 150 стран мира, а партнерами — более 1500 компаний, вузов, государственных и общественных организаций.

    «Флагманы образования. Студенты» — это площадка по развитию и поддержке перспективных обучающихся (студентов) образовательных организаций высшего образования и среднего профессионального образования, обладающих высоким уровнем предметных знаний, ключевых психолого-педагогических компетенций и надпрофессиональных навыков.

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