В Петербурге стартовал финал всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Студенты»

Финал всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Студенты» президентской платформы «Россия — страна возможностей» стартовал в Петербурге 24 июня. Как сообщает пресс-служба конкурса, площадкой стала «Газпром школа Санкт-Петербург». Испытания продлятся до 27 июня. Проект реализуется при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ и Федерального агентства по делам молодежи.

Заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков рассказал, что конкурс направлен на поиск, развитие и поддержку перспективных студентов вузов и колледжей, которые планируют работать педагогами. По его словам, заявки на участие подали 26 955 человек из 84 регионов России. В феврале конкурсанты прошли дистанционное тестирование, в апреле-мае в Петербурге, Москве, Саранске, Томске, Владивостоке, Тюмени, Волгограде и Грозном состоялись полуфиналы, в которых приняли участие более 800 студентов. Девушек в финале почти в 3 раза больше, чем молодых людей (76% — девушки, 24% — юноши).

Лидером по числу финалистов стал Петербург, а также Свердловская область и Чеченская Республика.

Стратегическим партнером конкурса является технологическая корпорация VK. Директор по связям с вузами VK Сергей Марданов на церемонии для финалистов объявил, что сто финалистов получат от VK промокоды на курсы образовательной платформы Skillbox.

В ходе финала пройдёт конкурс «Росмолодёжь. Гранты», участники которого смогут получить до 1,5 млн рублей на развитие своего социально значимого проекта.

