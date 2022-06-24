Министерство обороны РФ впервые назвало имена командующих СВО на Украине

Министерство обороны РФ впервые назвало имена командующих, участвующих в специальной военной операции на Украине. Информация прозвучала на брифинге представителя ведомства Игоря Конашенкова 24 июня.
Как сообщило Минобороны, соединениями Южной группировки командует генерал-полковник Сергей Суровикин.
Суровикин — главнокомандующий Воздушно-космическими силами России. Он родился 11 октября 1966 года в Новосибирске. Окончил Омское высшее общевойсковое командное училище имени М.В. Фрунзе с золотой медалью. Суровикин находится на действительной военной службе в Вооруженных Силах СССР (затем — России) с 1983 года. Участвовал в конфликте на территории Таджикистана, во второй чеченской кампании, командовал российской группировкой в Сирии.
Также Минобороны проинформировало о блокировании города Лисичанска с юга соединениями группировки войск «Центр» под командованием генерал-полковника Александра Лапина. Он родился в 1964 году в Казани. Окончил Казанское высшее танковое командное училище, Военную академию бронетанковых войск, Военную академию Генштаба и прошел все командные должности. В ноябре 2017 года был назначен командующим войсками Центрального военного округа.