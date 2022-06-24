Сын экс-премьера Дагестана получил 13 лет колонии за убийство студентки МГИМО

Измайловский райсуд Москвы приговорил к 13 годам колонии строгого режима Муртузали Меджидова — сына бывшего главы правительства Дагестана. Молодого человека признали виновным в убийстве студентки МГИМО Байсафы Томирис.
Вердикт коллегии присяжных был единодушным, сообщает 24 июня пресс-служба столичных судов.
Томирис, 21-летнюю студентку, приехавшую из Казахстана, нашли под окнами МГИМО в апреле 2018 года. Она получила множество травм и через три недели скончалась в больнице. Меджидов был ее однокурсником и, по словам свидетелей, перед трагедией выяснял отношения с Томирис в аудитории на четвертом этаже. По некоторым данным, молодые люди встречались.
Меджидов был арестован в июле 2020-го, в июне 2021-го его оправдал Никулинский райсуд Москвы. В январе текущего года дело передали в Измайловский по требованию прокуратуры. Последняя инстанция пришла к выводу, что Меджидов вытолкнул Томирис из окна.