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    Сын экс-премьера Дагестана получил 13 лет колонии за убийство студентки МГИМО

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    6 комментариев

    Измайловский райсуд Москвы приговорил к 13 годам колонии строгого режима Муртузали Меджидова — сына бывшего главы правительства Дагестана. Молодого человека признали виновным в убийстве студентки МГИМО Байсафы Томирис.

    Вердикт коллегии присяжных был единодушным, сообщает 24 июня пресс-служба столичных судов.

    Томирис, 21-летнюю студентку, приехавшую из Казахстана, нашли под окнами МГИМО в апреле 2018 года. Она получила множество травм и через три недели скончалась в больнице. Меджидов был ее однокурсником и, по словам свидетелей, перед трагедией выяснял отношения с Томирис в аудитории на четвертом этаже. По некоторым данным, молодые люди встречались.

    Меджидов был арестован в июле 2020-го, в июне 2021-го его оправдал Никулинский райсуд Москвы. В январе текущего года дело передали в Измайловский по требованию прокуратуры. Последняя инстанция пришла к выводу, что Меджидов вытолкнул Томирис из окна.

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    Комментарии (6)

    SovietPofigist
    Получил срок потому что папа ЭКС-премьер...
    166333322
    Почему так мало дали? Девушку уже не вернуть, а этот отморозок выйдет через пять лет (родственники договорятся) и опять начнет творить беспредел. За распространения фейков у нас 15 лет светит, а за убийство всего 13? Что за беспредел судебной системы мы наблюдаем с вами?
    Дежурный по объединению
    Достойный ответ за стадо барашков с буквой Z на бортах!
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