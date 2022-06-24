«Алроса» предупредила, что не может заплатить по еврооблигациям, речь идет о почти 8 млн долларов

Алмазодобывающая компания «Алроса» заявила, что технически не может провести платеж по еврооблигациям. Деньги есть, но их не отправить.

О том, что платеж в 7,75 млн долларов 25 июня исполнен не будет, компания сообщает в заявлении на сайте. Выплата касается еврооблигаций на $ 500 млн со сроком погашения в 2027 году и с купонной ставкой 3,1% годовых, выпущенных Alrosa Finance S.A. (Люксембург). В заявлении отмечено, что проблема возникла из-за санкций и иностранные агенты не могут проводить платежи «Алроса».