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    «Алроса» предупредила, что не может заплатить по еврооблигациям, речь идет о почти 8 млн долларов

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    1 комментарий

    Алмазодобывающая компания «Алроса» заявила, что технически не может провести платеж по еврооблигациям. Деньги есть, но их не отправить.

    О том, что платеж в 7,75 млн долларов 25 июня исполнен не будет, компания сообщает в заявлении на сайте. Выплата касается еврооблигаций на $ 500 млн со сроком погашения в 2027 году и с купонной ставкой 3,1% годовых, выпущенных Alrosa Finance S.A. (Люксембург). В заявлении отмечено, что проблема возникла из-за санкций и иностранные агенты не могут проводить платежи «Алроса».

    В «Алроса» делают акцент на том, что от платежных обязательств не отказывается и выполнит их, как только будут сняты ограничения. С финансовой точки зрения у «Алроса» проблем нет.

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    Комментарии (1)

    dragvs
    В июле пойдет через технических дефолтов. Август похоже традиционно будет жарким месяцем.
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