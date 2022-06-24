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    Самое крупное пятно на Солнце резко выросло. Оно в 2,5 раза больше Земли

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    2 комментария

    Самое крупное пятно на Солнце внезапно увеличилось за сутки почти вдвое — сейчас в диаметре оно достигает 32 тысяч километров. Это образование стало в 2,5 раза больше Земли, сообщает 24 июня портал Spaceweather.com.

    «Вчера AR3038 было большим. Сегодня оно огромно. Это быстрорастущее пятно удвоилось в размерах всего за 24 часа», — говорится в публикации (цитата по Naked Science).

    Впрочем, по словам ученых, опасаться нечего: энергии этого пятна хватит максимум на вспышку М-класса. Такие вспышки не особенно сильны и могут вызвать разве что временные проблемы с радиосвязью в приполярных регионах Земли.

    Солнечные пятна появляются в местах выхода силовых линий магнитных полей. Они замедляют движение плазмы, и это приводит к появлению менее горячих участков, которые выглядят темными.

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    Комментарии (2)

    hedgehog_
    tesis.lebedev.ru так и не может найти хостинг для своего сайтега?
    интересное место было. и ведь мало кто ходил туда, нагрузки же никакой.
    но мы будем читать новости с временнонедружественного запада
    Дежурный по объединению
    Это всё коллективный запад, отказавшийся от газа из российских молекул, виноват!
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