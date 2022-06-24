Самое крупное пятно на Солнце резко выросло. Оно в 2,5 раза больше Земли

Самое крупное пятно на Солнце внезапно увеличилось за сутки почти вдвое — сейчас в диаметре оно достигает 32 тысяч километров. Это образование стало в 2,5 раза больше Земли, сообщает 24 июня портал Spaceweather.com.

«Вчера AR3038 было большим. Сегодня оно огромно. Это быстрорастущее пятно удвоилось в размерах всего за 24 часа», — говорится в публикации (цитата по Naked Science).

Впрочем, по словам ученых, опасаться нечего: энергии этого пятна хватит максимум на вспышку М-класса. Такие вспышки не особенно сильны и могут вызвать разве что временные проблемы с радиосвязью в приполярных регионах Земли.