В Россию возвращается бывший полицейский, которого обвиняют в хищении «электрических» 25 млн. Он попался в Боливии

Суд за участие в преступном сообществе и мошенничество ждет Артема Кальте на родине, куда он возвращается спустя почти десять лет после побега.

Как сообщает МВД Медиа 24 июня, Кальте задержали в прошлом году в Боливии, и теперь согласована процедура его выдачи. Подозреваемый был в международном розыске несколько лет. В 2013 году он был помещен под домашний арест в Москве, но сбежал.