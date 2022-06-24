В Россию возвращается бывший полицейский, которого обвиняют в хищении «электрических» 25 млн. Он попался в Боливии

Суд за участие в преступном сообществе и мошенничество ждет Артема Кальте на родине, куда он возвращается спустя почти десять лет после побега.
Как сообщает МВД Медиа 24 июня, Кальте задержали в прошлом году в Боливии, и теперь согласована процедура его выдачи. Подозреваемый был в международном розыске несколько лет. В 2013 году он был помещен под домашний арест в Москве, но сбежал.
Кальте считают причастным к хищению 25 млн рублей у энергосбытовых компаний. Его коллеги — Денис Ващенко и Роман Михальченко, получили сроки в разных регионах России, к статьям Кальте у них еще добавлялось отмывание денег, а суммы доходили до нескольких миллиардов.
В сети хранится и другой судебный документ, в котором Кальте выступал в качестве истца. Он требовал отменить дисциплинарные взыскания и восстановить его в структурах МВД.