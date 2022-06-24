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    Певец Юрий Шатунов и тиктокер Даня Милохин выросли в одном интернате в Оренбурге

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    3 комментария

    Тиктокер Даня Милохин оказался воспитанником того же интерната в Оренбурге, в котором вырос Юрий Шатунов. Милохин даже застал воспитательницу певца Валентину Тазакенову.

    Милохин жил в той же комнате номер три и спал на том же месте, пишет 24 июня MSK1.RU. Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин предлагал сотрудничать и Дане Милохину, а в феврале прошлого года Милохин и Шатунов снялись в видеоролике в поддержку воспитанников детских домов.

    Фото: MSK1.RU
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    Юрий Шатунов скончался накануне на 49-м году жизни от обширного инфаркта. Певца похоронят 28 июня на Троекуровском кладбище столицы.

    Фото: MSK1.RU

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    Комментарии (3)

    Данила бобров
    Юрка никогда не был дЭбилом.
    260781601
    Мы с ним росли в одном дворе и я открою вам секрет...
    Дежурный по объединению
    Ну, это всё объясняет.
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