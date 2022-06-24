Певец Юрий Шатунов и тиктокер Даня Милохин выросли в одном интернате в Оренбурге

Тиктокер Даня Милохин оказался воспитанником того же интерната в Оренбурге, в котором вырос Юрий Шатунов. Милохин даже застал воспитательницу певца Валентину Тазакенову.
Милохин жил в той же комнате номер три и спал на том же месте, пишет 24 июня MSK1.RU. Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин предлагал сотрудничать и Дане Милохину, а в феврале прошлого года Милохин и Шатунов снялись в видеоролике в поддержку воспитанников детских домов.
Юрий Шатунов скончался накануне на 49-м году жизни от обширного инфаркта. Певца похоронят 28 июня на Троекуровском кладбище столицы.