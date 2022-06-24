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    Станция метро Петербурга «Приморская» открыта после небольшого перерыва

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    Станция метро «Приморская» работает в обычном режиме после небольшого перерыва вечером 24 июня.

    О возобновлении работы станции сообщает пресс-служба подземки. Перерыв составил 12 минут, в это время «Приморская» была закрыта только на вход. Причиной перерыва стала техническая остановка эскалатора.

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