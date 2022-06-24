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    Товарняк целиком сошел с рельсов в Псковской области, пригородные поезда пустили в обход

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    4 комментария

    Товарный поезд опрокинулся на путях в Псковской области днем 24 июня. По предварительным данным, не вовремя сработал тормоз.

    Фото с места аварии публикует паблик работников РЖД. Сошли все 13 вагонов, некоторые перевернулись на обочине. «Предварительным расследованием установлено, что при следовании по перегону Лунево — Порхов при скорости 70 км/ч в режиме выбега произошло срабатывание тормозов с последующей остановкой поезда», — сообщается в паблике.

    Северо-Западная пригородная пассажирская компания сообщает, что некоторые электрички пришлось пустить в обход. Изменения касаются поездов из Пскова в Дно и обратно, а также электрички в Великие Луки. Время в пути увеличится больше чем на два часа.

    Во время аварии никто не пострадал.

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    Комментарии (4)

    275530919
    Там кидает по кабине из стороны в сторону, весь участок с Рощи до Кеби такой. Тут не в тормозах причина. Тормоза автоматически у состава как раз-таки сработали из-за обрыва тормозной магистрали поезда, а обрыв магистрали произошёл из-за схода вагонов на скорости, на которой там кидает из стороны в сторону, там больше 40 км/x ездить нельзя, а путемер проходит и разрешает ездить 80 грузовым и 120 пассажирским, там давно эта проблема, путемерщикам кто-то глаза там закрывает постоянно. Вероятнее всего там проблема с земляным полотном, нужно пути перекладывать почти на всём участке от Дно до Берёзок(Пскова).
    dragvs
    Что, уже началось?
    houspi
    Пригодные в обход, непригодные в объезд.
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