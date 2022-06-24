Товарняк целиком сошел с рельсов в Псковской области, пригородные поезда пустили в обход

Товарный поезд опрокинулся на путях в Псковской области днем 24 июня. По предварительным данным, не вовремя сработал тормоз.
Фото с места аварии публикует паблик работников РЖД. Сошли все 13 вагонов, некоторые перевернулись на обочине. «Предварительным расследованием установлено, что при следовании по перегону Лунево — Порхов при скорости 70 км/ч в режиме выбега произошло срабатывание тормозов с последующей остановкой поезда», — сообщается в паблике.
Северо-Западная пригородная пассажирская компания сообщает, что некоторые электрички пришлось пустить в обход. Изменения касаются поездов из Пскова в Дно и обратно, а также электрички в Великие Луки. Время в пути увеличится больше чем на два часа.
Во время аварии никто не пострадал.