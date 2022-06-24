Товарняк целиком сошел с рельсов в Псковской области, пригородные поезда пустили в обход

Там кидает по кабине из стороны в сторону, весь участок с Рощи до Кеби такой. Тут не в тормозах причина. Тормоза автоматически у состава как раз-таки сработали из-за обрыва тормозной магистрали поезда, а обрыв магистрали произошёл из-за схода вагонов на скорости, на которой там кидает из стороны в сторону, там больше 40 км/x ездить нельзя, а путемер проходит и разрешает ездить 80 грузовым и 120 пассажирским, там давно эта проблема, путемерщикам кто-то глаза там закрывает постоянно. Вероятнее всего там проблема с земляным полотном, нужно пути перекладывать почти на всём участке от Дно до Берёзок(Пскова).