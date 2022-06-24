В Ленобласти в особой экономической зоне «Усть-Луга» появился интернет вещей

Компания МТС запустила на территории портово-промышленного комплекса в Кингисеппском районе сеть NB-IoT. Она позволит предприятиям подключать десятки тысяч датчиков, счетчиков и устройств, необходимых для мониторинга оборудования и автоматизации производства.

Также с помощью NB-IoT можно будет удаленно контролировать работоспособность приборов, установленных в труднодоступных местах, например, на трубопроводах. Кроме сети интернета вещей МТС провела «Усть-Луге» фиксированный интернет со скоростью до 10 Гбит/сек.

«Портово-промышленный комплекс в Усть-Луге — стратегически важный объект не только для экономики региона, но и в масштабах всей страны. Поэтому мы продолжаем инвестировать сотни миллионов рублей в телекоммуникационную сеть, которая станет инфраструктурной основой для внедрения цифровых сервисов на производственных предприятиях особой экономической зоны. Помимо решений на базе интернета вещей мы уже сейчас готовы предложить производствам частные сети LTE, интеллектуальное видеонаблюдение и другие инновационные сервисы», — отмечает Павел Коротин, директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.