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    Станция метро Петербурга «Приморская» закрыта на вход из-за эскалатора

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    1 комментарий

    Станция метро Петербурга «Приморская» временно закрыта на вход пассажиров вечером 24 июня.

    О проблемах с эскалатором сообщает пресс-служба метро. Закрыть вход пришлось в 18:40. Остановку в подземке назвали технической.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии (1)

    VKuser151346904
    Там эти проблемы постоянно! Постоянно идет ремонт эскалаторов! Бедовая станция...
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