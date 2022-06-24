Станция метро Петербурга «Приморская» закрыта на вход из-за эскалатора

Станция метро Петербурга «Приморская» временно закрыта на вход пассажиров вечером 24 июня.
О проблемах с эскалатором сообщает пресс-служба метро. Закрыть вход пришлось в 18:40. Остановку в подземке назвали технической.
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Станция метро Петербурга «Приморская» временно закрыта на вход пассажиров вечером 24 июня.
О проблемах с эскалатором сообщает пресс-служба метро. Закрыть вход пришлось в 18:40. Остановку в подземке назвали технической.
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