Хаски обзавелся «хвостом»: рэпер представил первые треки своего нового проекта

Хаски презентовал первые композиции своего сайд-проекта dj hvost. Два трека «Эскимо» и «Горячая линия» появились на различных музыкальных платформах 24 июня.
Сам Хаски рассказал, что новый псевдоним — это музыкальное альтер-эго, рождённое вследствие распада личности.
Первоначально музыкант в рамках нового проекта планировал записать альбом, но, по его словам, «перегрелся и перегорел».
Визуальное воплощение dj hvost оформил художник Петр Калмыков в серии рисунков, один из которых попал на обложку релиза. Лирический герой в них изображён псом, который скрывается под маской человека.