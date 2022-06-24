Казанская «окрасилась» в бордовый из-за аварии автобуса и легковушки

На перекрестке Казанской и Гороховой улиц произошла авария с заказным автобусом и легковушкой.
Пятничным вечером Казанская улица от Гороховой до Фонарного переулка окрасилась на «Яндекс.Картах» бордовым. Там столкнулись заказной автобус и машина, предает 24 июня корреспондент «Фонтанки».
По одной полосе перекрыли движение, но проехать сложно и по второй. Явных повреждений на транспорте не видно, рядом стоит полицейская машина: О пострадавших ничего не известно, «Фонтанка» направила запрос в ГУ МВД по Петербургу.