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    Казанская «окрасилась» в бордовый из-за аварии автобуса и легковушки

    579
    1 комментарий

    На перекрестке Казанской и Гороховой улиц произошла авария с заказным автобусом и легковушкой.

    Пятничным вечером Казанская улица от Гороховой до Фонарного переулка окрасилась на «Яндекс.Картах» бордовым. Там столкнулись заказной автобус и машина, предает 24 июня корреспондент «Фонтанки».

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    По одной полосе перекрыли движение, но проехать сложно и по второй. Явных повреждений на транспорте не видно, рядом стоит полицейская машина: О пострадавших ничего не известно, «Фонтанка» направила запрос в ГУ МВД по Петербургу.

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    Комментарии (1)

    AP-SPb
    Нет тут никакой аварии. Просто перекрыли движение по Казанской как всегда на массовый приход в Центр жмуринцев-лохудровцев. Ну и слепошарый "корреспондент" тоже видимо есть :)))
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