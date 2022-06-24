Бывший начальник из дорожной полиции лишился дома в Сертолово. Прокуратура упирала на не соответствующий зарплате размах

Суд в Петербурге разбирался с домами бывшего замначальника областного ДПС. Он их построил, но не зарегистрировал.

О решении Выборгского районного суда 24 июня сообщает объединенная пресс-служба. Забрать у Михаила Александрова дома просил прокурор. Мотив — по документам у бывшего полицейского только голый участок в Сертолово, а на деле же там особняк в 300 «квадратов», гараж размером с двухкомнатную квартиру и еще один дом поскромнее — 135 кв. м. То есть Александров свое имущество от государства скрыл, не говоря уже о том, что «подобные траты не соответствуют официальным доходам инспектора».