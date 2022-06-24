    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 16

    3 м/с, ю-з

    763мм

    75%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd53.36eur55.99
    Программа «Алых парусов»Обыски вокруг ГолощаповаКуда пойти в выходныеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Бывший начальник из дорожной полиции лишился дома в Сертолово. Прокуратура упирала на не соответствующий зарплате размах

    3023
    4 комментария

    Суд в Петербурге разбирался с домами бывшего замначальника областного ДПС. Он их построил, но не зарегистрировал.

    О решении Выборгского районного суда 24 июня сообщает объединенная пресс-служба. Забрать у Михаила Александрова дома просил прокурор. Мотив — по документам у бывшего полицейского только голый участок в Сертолово, а на деле же там особняк в 300 «квадратов», гараж размером с двухкомнатную квартиру и еще один дом поскромнее — 135 кв. м. То есть Александров свое имущество от государства скрыл, не говоря уже о том, что «подобные траты не соответствуют официальным доходам инспектора».

    Истец просил признать за Александровым право собственности, поставить здания на учет, а потом обратить в доход государства. Суд согласился с иском только частично и обратил в доход казны только одно здание — большой дом, построенный на 68%.

    Михаил Александров ждет и другого суда. В марте 2020 года его отпустили из СИЗО, где он провел полгода как обвиняемый по трем эпизодам взятки. В деле вместе с Александровым его бывшие коллеги, сумма преступного заработка почти 50 млн рублей. Это поборы с водителей и бизнесменов, которые возят грузы по трассе «Скандинавия». Взамен перевозчики могли слегка и без последствий нарушить Кодекс об административных правонарушениях.

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    ЛАЙК6
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (4)

    XXL
    Прокурор -- велосипедист!?
    А13579
    Очередное подтверждение того, что отслеживать доходы - бессмысленное занятие. Контролировать надо расходы.
    angel of death
    с жульём надо бороться
    ещё бы яиц бы хватило, чтобы прошерстить декларации чиновников =))))
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close