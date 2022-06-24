Бывший начальник из дорожной полиции лишился дома в Сертолово. Прокуратура упирала на не соответствующий зарплате размах

Суд в Петербурге разбирался с домами бывшего замначальника областного ДПС. Он их построил, но не зарегистрировал.
О решении Выборгского районного суда 24 июня сообщает объединенная пресс-служба. Забрать у Михаила Александрова дома просил прокурор. Мотив — по документам у бывшего полицейского только голый участок в Сертолово, а на деле же там особняк в 300 «квадратов», гараж размером с двухкомнатную квартиру и еще один дом поскромнее — 135 кв. м. То есть Александров свое имущество от государства скрыл, не говоря уже о том, что «подобные траты не соответствуют официальным доходам инспектора».
Истец просил признать за Александровым право собственности, поставить здания на учет, а потом обратить в доход государства. Суд согласился с иском только частично и обратил в доход казны только одно здание — большой дом, построенный на 68%.
Михаил Александров ждет и другого суда. В марте 2020 года его отпустили из СИЗО, где он провел полгода как обвиняемый по трем эпизодам взятки. В деле вместе с Александровым его бывшие коллеги, сумма преступного заработка почти 50 млн рублей. Это поборы с водителей и бизнесменов, которые возят грузы по трассе «Скандинавия». Взамен перевозчики могли слегка и без последствий нарушить Кодекс об административных правонарушениях.