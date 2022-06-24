В Ленсоветовском откроется центр соцобслуживания — для танцев, языков и учебы пенсионеров

На Московском шоссе в поселке Ленсоветовский откроется структурное подразделение комплексного центра социального обслуживания населения Пушкинского района. Как сообщают в СК «Дальпитерстрой», для посетителей — людей пенсионного возраста — будут доступны кабинеты компьютерной грамотности, иностранных языков, кружки и трудотерапия, а также танцевальный зал.
Центр рассчитан на 200 посещений в смену. Помещение площадью 268 кв. м, которое выделил и отремонтировал застройщик, находится на первом этаже жилого дома,
В новый центр осталось завезти мебель и установить оборудование, после чего в июле планируется его открыть. Чуть позже по этому же адресу завершится ремонт еще одного помещения, которое застройщик тоже передаст городу под социальные нужды. Оно отойдет под социально-реабилитационное отделение для детей-инвалидов и инвалидов трудоспособного возраста.