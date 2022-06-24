Цены ниже — и в магазин идти не надо. Как так получается?

Пользователи онлайн-сервиса доставки продуктов СберМаркет теперь могут заказать самые популярные продукты из крупных супермаркетов с доставкой на дом и на дачу по цене до 30% ниже, чем в офлайн-магазине.



Фото: ООО «Инстамарт Сервис» Поделиться Поделиться





«Дешевле, чем в магазине»* — отдельная категория на сайте и в мобильном приложении. Спецпредложение доступно клиентам СберМаркета при заказе из сетей METRO, Лента, АШАН, ВкусВилл и Магнит.

Здесь можно найти популярные среди клиентов СберМаркета продукты: молоко, сыр, бананы, помидоры, сметана, туалетная бумага, стиральный порошок и другие товары первой необходимости.

Так, на огурцы, яблоки и филе куриной грудки скидка составит 30%. Объем скидки на товары из METRO, АШАНА, ВкусВилла и Магнита — 10%, на товары из Ленты — 20%.



Всего клиенты смогут купить порядка 500 наименований товаров по цене ниже, чем на полке магазина.



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Так же при заказе можно использовать промокод fontanka**. Промокод дает скидку 350 рублей на заказ от 1 500 рублей до 1 августа.

Елена Иванова, вице-президент по маркетингу и продажам в СберМаркете:

«Тренд последних месяцев, который мы отмечаем, — более рациональный подход клиентов к бюджету на покупки. Почти каждый пользователь СберМаркета кладет в корзину акционные товары, а средняя экономия на один заказ составляет 414 рублей. Акция «Дешевле, чем в магазине» позволит купить продукты и бытовые товары по цене даже ниже, чем если бы клиент сам отправился в магазин. Наш главный посыл: качественно — не значит дорого. В СберМаркете всегда есть разделы со скидками и спецпредложения от ритейлеров, а доля заказов с товарами по акции составляет уже 76%».



Новости компаний

* Организатор акции ООО «Инстамарт Сервис», ОГРН 1187746494980, юр. адрес г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Садовническая, д. 9А, этаж/помещ./ком. 5/I/1 Сроки акции до 17 июля , подробнее по ссылке .

**Промокод предоставляется ООО «Инстамарт Сервис» для использования при заказе на сайте , сроки действия промокода с 24 июня до 1 августа. Промокод дает скидку 350 рублей на заказ от 1 500 рублей . Промокод можно использовать один раз.

