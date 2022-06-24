В Петербурге пройдёт благотворительный забег в поддержку нуждающихся пожилых людей и детей

В Приморском парке Победы 25 июня пройдет благотворительный забег, организованный фондом «Яркая жизнь», в поддержку пожилых людей, детей-сирот и детей с тяжёлыми заболеваниями.

Это будет седьмой по счёту забег. Участники пробегут одну из выбранных дистанций на 3 км, 5 км, 10 км под девизом «Вместе поможем быстрее». Собранные средства будут направлены на помощь пожилым людям, детям-сиротам и детям с тяжелыми заболеваниями.



Также в программе мероприятия: шоу-программа, Fitness Open Air, интерактивные зоны для детей и взрослых. Для детей будет организован детский забег.



На финише каждый участник получит медаль об участии в забеге, а победители первых трех мест каждой дистанции — памятные подарки от организатора и спонсоров марафона.

Принять участие в забеге могут все желающие. Ждут на мероприятии и зрителей, которые поддержат бегунов. Открытие стартового городка запланировано на 9 часов утра у фонтана на Крестовском острове. В 11:00 — старт забега.

