В Петербурге пройдёт благотворительный забег в поддержку нуждающихся пожилых людей и детей

В Приморском парке Победы 25 июня пройдет благотворительный забег, организованный фондом «Яркая жизнь», в поддержку пожилых людей, детей-сирот и детей с тяжёлыми заболеваниями.
Это будет седьмой по счёту забег. Участники пробегут одну из выбранных дистанций на 3 км, 5 км, 10 км под девизом «Вместе поможем быстрее». Собранные средства будут направлены на помощь пожилым людям, детям-сиротам и детям с тяжелыми заболеваниями.
Также в программе мероприятия: шоу-программа, Fitness Open Air, интерактивные зоны для детей и взрослых. Для детей будет организован детский забег.
На финише каждый участник получит медаль об участии в забеге, а победители первых трех мест каждой дистанции — памятные подарки от организатора и спонсоров марафона.
Принять участие в забеге могут все желающие. Ждут на мероприятии и зрителей, которые поддержат бегунов. Открытие стартового городка запланировано на 9 часов утра у фонтана на Крестовском острове. В 11:00 — старт забега.
Найти подробную информацию, а также зарегистрироваться можно на сайте мероприятия. Если вы не можете принять участие, но хотите помочь нуждающимся, на сайте также это можно сделать.
За шесть лет предыдущих лет в забеге «Яркая жизнь» приняло участие более 4200 участников. Кроме того, мероприятие поддержали более 100 компаний. Благодаря партнерам и участникам забега фонд оплатил лечение 30 детей на общую сумму 2 510 432 рубля.
Благотворительный фонд «Яркая жизнь» уже на протяжении 11 лет помогает детям-сиротам, пожилым людям и детям с тяжёлыми заболеваниями. Под опекой фонда находится 680 пожилых людей. Фонд курирует детские дома и дома престарелых, поддерживает другие НКО через приложение «Хочу помочь» и содействует развитию благотворительности в России.