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    К набережной в Петербурге прибило тело молодого человека, который прыгнул в Неву с катера

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    9 комментариев

    Утопленника нашли в Петроградском районе Петербурга. Тело находилось в воде больше недели, пока его не прибило к набережной.

    Ночью 14 июня молодой человек прыгнул с палубы прогулочного катера в Неву между Троицким и Дворцовым мостами. Спустя десять дней погибшего обнаружили у набережной реки Карповки, 30, сообщает в пятницу, 24 июня, портал 47news.

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    Судя по кадрам с палубы, которые публикует издание, мужчину пытались остановить. Тем не менее он снял футболку, забрался на ограждение и сделал прыжок в воду.

    На теле молодого человека множество татуировок, одна из которых — на руке — говорит: «Моя жена будет королевой, а вы все — пешками. Со мной сложно тем, кто любит управлять». На туловище изображены схематические узоры, которые, возможно, готовились под будущее тату.

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    Комментарии (9)

    261099081
    А как можно нырнуть в районе Петропавловской крепости ("между Троицким и Дворцовым мостами"), а вынырнуть в Карповке напротив Иоанновского монастыря? Тело против течения заплывало в Большую Невку?
    Bad robot
    "Это он сам собой так управил" (Мастер и Маргарита)
    alexadmin
    Открываю карту, нахожу Троицкий мост, Дворцовый, Карповку и чувствую, что не хватает каких-то деталей.
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