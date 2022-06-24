К набережной в Петербурге прибило тело молодого человека, который прыгнул в Неву с катера

Утопленника нашли в Петроградском районе Петербурга. Тело находилось в воде больше недели, пока его не прибило к набережной.

Ночью 14 июня молодой человек прыгнул с палубы прогулочного катера в Неву между Троицким и Дворцовым мостами. Спустя десять дней погибшего обнаружили у набережной реки Карповки, 30, сообщает в пятницу, 24 июня, портал 47news.

Судя по кадрам с палубы, которые публикует издание, мужчину пытались остановить. Тем не менее он снял футболку, забрался на ограждение и сделал прыжок в воду.

На теле молодого человека множество татуировок, одна из которых — на руке — говорит: «Моя жена будет королевой, а вы все — пешками. Со мной сложно тем, кто любит управлять». На туловище изображены схематические узоры, которые, возможно, готовились под будущее тату.