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    В Японии потеряли флешку с данными всех жителей целого города

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    4 комментария

    В японском городе Амагасаки утратили, а затем нашли карту памяти USB, где содержались персональные данные всех 460 тысяч жителей. Об этом 24 июня сообщает РИА Новости.

    В городской администрации рассказали, что карта находилась в сумке одного из служащих компании, занимавшейся выплатами нуждающимся гражданам после ковидных ограничений. Этот сотрудник вынес карту из офиса без разрешения, выпил в ресторане и после ужина, уже нетрезвый, потерял.

    На карте хранятся имена, даты рождения и адреса всех жителей города, информация об уплате городского налога и о получаемых пособиях. 24 июня сумку с флешкой нашли и вернули.

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    Комментарии (4)

    Дежурный по объединению
    Вот она - обратная сторона современных технологий! В могущественной России архив, ну только сгореть может, но потерять его - нельзя!
    Kostь
    По-любому сотрудник был новенький :D
    над рекой Невой стоит дурман
    Письмо с извинениями в префектуру и публичное харакири
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