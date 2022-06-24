В Японии потеряли флешку с данными всех жителей целого города

В японском городе Амагасаки утратили, а затем нашли карту памяти USB, где содержались персональные данные всех 460 тысяч жителей. Об этом 24 июня сообщает РИА Новости.



В городской администрации рассказали, что карта находилась в сумке одного из служащих компании, занимавшейся выплатами нуждающимся гражданам после ковидных ограничений. Этот сотрудник вынес карту из офиса без разрешения, выпил в ресторане и после ужина, уже нетрезвый, потерял.

