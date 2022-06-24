КАД сузят между Энгельса и Выборгским почти на две недели

На севере кольцевой автодороги Петербурга в конце июня — начале июля перекроют одну полосу внешнего кольца. Там строят новый съезд и будут устанавливать дорожные знаки.

С 25 июня по 7 июля на участках с 21-го по 20-й километр и с 19-го по 18-й километр внешнего кольца КАД, между развязками с проспектом Энгельса и Выборгским шоссе, закроют первую полосу и полосу безопасности, а на второй и третьей полосах скорость движения ограничат до 50 км/ч. Всего на этом участке три полосы движения.

В рамках строительства нового съезда и въезда на внешнее кольцо КАД на участке будут устанавливать дорожные знаки, делиниаторы, демпфирующее устройство и наносить разметку. Генеральным подрядчиком выступает ООО «Северо-Западная энерго-ресурсная компания».