    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 16

    3 м/с, ю-з

    763мм

    75%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd53.36eur55.99
    Программа «Алых парусов»Жить в России ПутинаКуда пойти в выходныеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    КАД сузят между Энгельса и Выборгским почти на две недели

    1759
    1 комментарий

    На севере кольцевой автодороги Петербурга в конце июня — начале июля перекроют одну полосу внешнего кольца. Там строят новый съезд и будут устанавливать дорожные знаки.

    ПоделитьсяПоделиться

    С 25 июня по 7 июля на участках с 21-го по 20-й километр и с 19-го по 18-й километр внешнего кольца КАД, между развязками с проспектом Энгельса и Выборгским шоссе, закроют первую полосу и полосу безопасности, а на второй и третьей полосах скорость движения ограничат до 50 км/ч. Всего на этом участке три полосы движения.

    В рамках строительства нового съезда и въезда на внешнее кольцо КАД на участке будут устанавливать дорожные знаки, делиниаторы, демпфирующее устройство и наносить разметку. Генеральным подрядчиком выступает ООО «Северо-Западная энерго-ресурсная компания».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (1)

    Kostь
    Опять пробки ааааааааааааааааааа
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close