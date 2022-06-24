Читатели «Фонтанки» и «Доктора Питера» выбрали лучшие частные клиники города

На торжественной церемонии награды вручили не только победителям в 11 номинациях, но и финалистам, которых выбрали по результатам народного голосования и мнению экспертного совета.
В четверг, 23 июня, во дворце «Олимпия» объявили победителей премии «Доктор Питер — частная медицина». Их выбирали в несколько этапов: с начала марта петербуржцы на специальном сайте премии предлагали клиники, которые, по их мнению, можно назвать лучшими в своей номинации. Затем из них был выбран ТОП-10 клиник в каждой из 11 номинаций. И наконец, победитель определился простым большинством голосов.
Лучшими клиниками по итогам премии «Доктор Питер — частная медицина» стали:
- В номинации «Многопрофильные клиники» — медицинский центр «XXI век».
- В номинации «Офтальмология» — клиника «Эксимер».
- В номинации «Стоматология» — клиника «Красивые люди».
- В номинации «Инструментальная диагностика» — ICLINIC.
- В номинации «Лабораторная диагностика» — клиника «Глобус Мед».
- В номинации «Эстетическая медицина» — «Клиника Пирогова».
- В номинации «Пластическая хирургия» — Институт красоты «Галактика».
- В номинации «Центры репродукции/клиники ЭКО» — Центр персонального здоровья и репродукции «Генезис».
- В номинации «Оздоровительные центры» — Медицинский центр СКА.
- В номинации «Детские клиники» — клиника «Скандинавия».
- В номинации «Специализированные клиники» — Центр психического здоровья «Династия».
Подробнее о финалистах и победителях читайте на портале «Доктор Питер».
Организаторы премии — медицинский портал «Доктор Питер» и городской портал «Фонтанка.ру».
Мы благодарим уважаемый Экспертный совет премии.
Оргкомитет выражает признательность партнерам, поддержавшим 2-ю городскую премию «Доктор Питер — частная медицина»:
- Холдингу Setl Group («Сэтл Групп»);
- Компании «Тиара Медикал»;
- Группе компаний «Галерея Михайлов»;
- Аналитическому агентству недвижимости Balance est 8.