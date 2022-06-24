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    Читатели «Фонтанки» и «Доктора Питера» выбрали лучшие частные клиники города

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    На торжественной церемонии награды вручили не только победителям в 11 номинациях, но и финалистам, которых выбрали по результатам народного голосования и мнению экспертного совета.

    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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    В четверг, 23 июня, во дворце «Олимпия» объявили победителей премии «Доктор Питер — частная медицина». Их выбирали в несколько этапов: с начала марта петербуржцы на специальном сайте премии предлагали клиники, которые, по их мнению, можно назвать лучшими в своей номинации. Затем из них был выбран ТОП-10 клиник в каждой из 11 номинаций. И наконец, победитель определился простым большинством голосов.

    Лучшими клиниками по итогам премии «Доктор Питер — частная медицина» стали:

    • В номинации «Многопрофильные клиники» — медицинский центр «XXI век».
    • В номинации «Офтальмология» — клиника «Эксимер».
    • В номинации «Стоматология» — клиника «Красивые люди».
    • В номинации «Инструментальная диагностика» — ICLINIC.
    • В номинации «Лабораторная диагностика» — клиника «Глобус Мед».
    • В номинации «Эстетическая медицина» — «Клиника Пирогова».
    • В номинации «Пластическая хирургия» Институт красоты «Галактика».
    • В номинации «Центры репродукции/клиники ЭКО» — Центр персонального здоровья и репродукции «Генезис».
    • В номинации «Оздоровительные центры» — Медицинский центр СКА.
    • В номинации «Детские клиники» — клиника «Скандинавия».
    • В номинации «Специализированные клиники» — Центр психического здоровья «Династия».
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    Подробнее о финалистах и победителях читайте на портале «Доктор Питер».

    Организаторы премии — медицинский портал «Доктор Питер» и городской портал «Фонтанка.ру».

    Мы благодарим уважаемый Экспертный совет премии.

    Оргкомитет выражает признательность партнерам, поддержавшим 2-ю городскую премию «Доктор Питер — частная медицина»:

    • Холдингу Setl Group («Сэтл Групп»);
    • Компании «Тиара Медикал»;
    • Группе компаний «Галерея Михайлов»;
    • Аналитическому агентству недвижимости Balance est 8.
    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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