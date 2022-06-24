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    Полиция Петербурга весь день будет проверять магазины, которым в день «Алых парусов» запрещено продавать алкоголь

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    7 комментариев

    Оперативные группы полиции Петербурга проверят выполнение запрета на продажу алкоголя в связи с проведением праздника выпускников «Алые паруса».

    Как стало известно «Фонтанке» 24 июня, группы будут сформированы из числа сотрудников экономической полиции. Они будут реагировать на любую поступающую информацию о фактах сбыта алкоголя в период запрета.

    Нарушителям запрета в рамках возбужденного административного дела грозит полное изъятие всей алкогольной продукции и приостановка деятельности.

    «Фонтанка» писала, что городские власти ежегодно в преддверии «Алых парусов» выносят запрет на продажу алкоголя во всем Петербурге.

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    Комментарии (7)

    Cashmare
    весь день? а вечером - не, рабочий день закончился? ))
    Annonym91
    Ага зачем не понимаю учитывая что еще в конце 2019 - 2020 Году подписан норма которая почти 2 и более раз сокращает нормы по Выдаче бензина именно Сотрудниками ППС , а тут то етсь что лишний Бензин нашелся ?
    А таким как Kezevo , сам наверно там затариваешься потому и знаешь ...
    над рекой Невой стоит дурман
    А те которым "не запрещено" проверять не будут ?
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