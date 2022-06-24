Полиция Петербурга весь день будет проверять магазины, которым в день «Алых парусов» запрещено продавать алкоголь

Оперативные группы полиции Петербурга проверят выполнение запрета на продажу алкоголя в связи с проведением праздника выпускников «Алые паруса».
Как стало известно «Фонтанке» 24 июня, группы будут сформированы из числа сотрудников экономической полиции. Они будут реагировать на любую поступающую информацию о фактах сбыта алкоголя в период запрета.
Нарушителям запрета в рамках возбужденного административного дела грозит полное изъятие всей алкогольной продукции и приостановка деятельности.
«Фонтанка» писала, что городские власти ежегодно в преддверии «Алых парусов» выносят запрет на продажу алкоголя во всем Петербурге.