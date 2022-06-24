В Петербурге прошел экспериментальный футбольный турнир, в котором игра была важнее результата

Федерация футбола Санкт-Петербурга провела первый экспериментальный турнир, в котором участие действительно оказалось важнее победы.
С 22 по 23 июня на стадионе «Алмаз-Антей» двенадцать команд 2010 года рождения играли в футбол в новом формате. Вместо классической схемы, когда игроки должны одержать победу в матче любой ценой, мальчишки просто наслаждались футболом, а экспертная комиссия оценивала их технико-тактические действия. Очки начислялись за точность передач, действия в ситуации 1х1, проникновение командой, владеющей мячом, в зону 3 соперника, удары по воротам, голы и явные голевые моменты.
Всё это позволило обратить внимание не на счёт, а на реальные навыки ребят, их понимание игры и способность применить тактику в деле.
В первых соревнованиях нового типа приняли участие команды: «Коломяги» (Олимпийские надежды-2), «Сестрорецк», «Ангелболл», «Выборжанин», «Легирус-Нева», СШОР Кировского района, СШ Красносельского района, СШ Кронштадтского района, «Дружба», «Нева», «Динамо-Центр» и «Ижорец».
Экспериментальный турнир — это часть масштабной реформы детско-подросткового футбола в Санкт-Петербурге, стартовавшей весной 2022 года. Федерация футбола Санкт-Петербурга надеется таким образом увеличить массовость занятий футболом среди подрастающего поколения и повысить уровень подготовки спортивного резерва. В новом подходе сделан акцент на индивидуальном развитии ребенка.