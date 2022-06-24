На Парашютной сбили подростка на «зебре», а в области столкнулись школьники на питбайках

За два часа в Петербурге и Ленинградской области в ДТП пострадали трое подростков. Один пошел через дорогу на красный, двое других неудачно покатались на питбайках.
В 22:30 22 июня у дома 55, корпус 5, по Парашютной улице 26-летний житель Ленобласти на автомобиле KIA K5 сбил 12-летнего мальчика, ученика шестого класса одной из петербургских школ. Об этом «Фонтанке» стало известно 24 июня.
Школьник переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу без сопровождения взрослых, предположительно, на красный свет. В результате ДТП подростка с различными травмами госпитализировали в состоянии средней тяжести. Водитель автомобиля за последние полтора года за нарушения ПДД не привлекался.
Чуть раньше в тот же день ДТП с подростками произошло в Волосовском районе Ленобласти. В 20:48 на 640-м километре дороги Роговицы — Калитино по неустановленной причине столкнулись два питбайка: BSE Z2 и Irbis, оба без номеров. Первым управлял 14-летний мальчик, вторым — его одногодка, которому уже успело исполниться 15 лет. Оба учатся в девятом классе одной школы, оба водительских прав не получали. Обоих с различными травмами увезли в больницу в состоянии средней тяжести.