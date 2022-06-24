На Парашютной сбили подростка на «зебре», а в области столкнулись школьники на питбайках

За два часа в Петербурге и Ленинградской области в ДТП пострадали трое подростков. Один пошел через дорогу на красный, двое других неудачно покатались на питбайках.

В 22:30 22 июня у дома 55, корпус 5, по Парашютной улице 26-летний житель Ленобласти на автомобиле KIA K5 сбил 12-летнего мальчика, ученика шестого класса одной из петербургских школ. Об этом «Фонтанке» стало известно 24 июня.

Школьник переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу без сопровождения взрослых, предположительно, на красный свет. В результате ДТП подростка с различными травмами госпитализировали в состоянии средней тяжести. Водитель автомобиля за последние полтора года за нарушения ПДД не привлекался.