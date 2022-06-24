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    На Парашютной сбили подростка на «зебре», а в области столкнулись школьники на питбайках

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    2 комментария

    За два часа в Петербурге и Ленинградской области в ДТП пострадали трое подростков. Один пошел через дорогу на красный, двое других неудачно покатались на питбайках.

    В 22:30 22 июня у дома 55, корпус 5, по Парашютной улице 26-летний житель Ленобласти на автомобиле KIA K5 сбил 12-летнего мальчика, ученика шестого класса одной из петербургских школ. Об этом «Фонтанке» стало известно 24 июня.

    Школьник переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу без сопровождения взрослых, предположительно, на красный свет. В результате ДТП подростка с различными травмами госпитализировали в состоянии средней тяжести. Водитель автомобиля за последние полтора года за нарушения ПДД не привлекался.

    Чуть раньше в тот же день ДТП с подростками произошло в Волосовском районе Ленобласти. В 20:48 на 640-м километре дороги Роговицы — Калитино по неустановленной причине столкнулись два питбайка: BSE Z2 и Irbis, оба без номеров. Первым управлял 14-летний мальчик, вторым — его одногодка, которому уже успело исполниться 15 лет. Оба учатся в девятом классе одной школы, оба водительских прав не получали. Обоих с различными травмами увезли в больницу в состоянии средней тяжести.

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    Комментарии (2)

    А13579
    Пострадали дети, но виноваты взрослые. Одни личным примером научили, что дорогу надо переходить на красный свет, другие купили своим отпрыскам по питбайку и отправили убиваться. Генетика даёт себя знать.
    Две монеты
    Питбайки не требуют водительских прав и на них запрещено выезжать на дороги общего пользования. При этом наказания за оба этих пункта не предусмотрено. Отсюда куча школоты, которые гоняют на них по улицам. Если школьника собьют (что с учётом нарушения скоростного режима и незнания ПДД случается часто), то виноватым будет сбивший его водитель, хотя часто он ехал по правилам и не предполагал что на него по встречке несётся то, чего на дорогах быть вообще не должно. Поэтому столкновение двух школьников на питбайках меня очень радует. Как и столкновения электросамокатов на высокой скорости.
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