Малышам по 0,5. В России из-за дефицита сырья могут увеличить объем упаковки детских напитков

Союз производителей соков, воды и напитков просит правительство до конца года увеличить предельный объем тары для продажи детских напитков с 0,2 до 0,5 литра. Решение, по их словам, поможет справиться с дефицитом пищевой упаковки, возникшим после начала спецоперации на Украине.

Как сообщает 24 июня «Коммерсантъ» со ссылкой на участников обсуждения вопроса в аппарате правительства, 80% упаковки, в которой производится сок для детей до трех лет, до начала спецоперации завозилось в Россию из-за рубежа.