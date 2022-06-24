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    Санкции и контрсанкции

    Малышам по 0,5. В России из-за дефицита сырья могут увеличить объем упаковки детских напитков

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    5 комментариев

    Союз производителей соков, воды и напитков просит правительство до конца года увеличить предельный объем тары для продажи детских напитков с 0,2 до 0,5 литра. Решение, по их словам, поможет справиться с дефицитом пищевой упаковки, возникшим после начала спецоперации на Украине.

    Как сообщает 24 июня «Коммерсантъ» со ссылкой на участников обсуждения вопроса в аппарате правительства, 80% упаковки, в которой производится сок для детей до трех лет, до начала спецоперации завозилось в Россию из-за рубежа.

    По словам источников издания, меру необходимо сделать постоянной, чтобы позволить производителям экспортировать продукцию большего объема, однако это возможно только на уровне Евразийского экономического союза. Пока что компании «не спешат перестраивать производство», ссылаясь на временный характер будущих изменений.

    Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, увеличивающее с 0,2 до 0,5 литра максимальный объем упаковки при продаже молочных смесей, молока, сливок, кефира для детей до трех лет. Мера, по словам собеседников «Ъ», не принесла особого эффекта — в большие объемы разливается лишь небольшой сегмент, в частности молоко и кефир.

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    Комментарии (5)

    Дежурный по объединению
    "из-за дефицита сырья" - кагжэтаг?!
    Добрый кот
    Электорат должен привыкать с детства к полуторалитровой сиське Охоты крепкого!
    MidNightWoodpecker
    А срок хранения открытой смеси тоже увеличится, или теперь по указу Мишустина, детям можно будет просрочку?
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