Петербургская пенсионерка обвинила сиделку в краже 3 миллионов рублей

Жительница Калининского района заявила на сиделку после пропажи с банковского счета миллионов.
В полицию 89-летняя жительница Северного проспекта пришла накануне около трех дня, стало известно «Фонтанке» 24 июня. Она, по предварительной информации, сообщила, что в период с сентября по октябрь 2021 года нанятая для ухода за ней сиделка без спроса брала её телефон. В нем она якобы открывала мобильное приложение и потихоньку переводила себе накопления пожилой женщины. Всего за месяц со счета бабушки пропало 3,2 млн рублей.
Подозреваемую — 49-летнюю жительницу Мурино — сотрудники полиции задержали в тот же день на улице Академика Байкова.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».