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    Троих подростков, которые шли на выпускной, насмерть сбил поезд в Тамбовской области

    3868
    10 комментариев

    Трое подростков погибли под колесами поезда в Тамбовской области. Школьники добирались на выпускной и решили сократить путь.

    Инцидент произошел накануне вечером, сообщает 24 июня Западное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ. Подростки шли на выпускной в кафе поселка Мордово и пошли по железнодорожным путям в районе станции Оборона. Двое были в колее. Со спины приближался поезд сообщением Москва — Волгоград, и, несмотря на предпринятые машинистом попытки остановить состав, пострадавшие получили травмы, несовместимые с жизнью и скончались.

    Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

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    Комментарии (10)

    Карабас Барабас
    Как можно не услышать поезд?
    Или он подкрался бесшумно?
    Guddd-Head
    Угашенные все втроём были, что ли?
    AndrewBarsik
    Дня не проходит без сообщений о нелепой и трагической гибели детей. И это происходит в вымирающей стране. В XXI-ом веке на территории, где не идут военные действия, каждая гибель ребёнка должна быть чрезвычайным происшествием, первой новостью во всех СМИ. Каждая такая трагедия должна обсуждаться на общенациональном уровне, чтобы ВСЕ сделали выводы - как не допустить повторения. Но ни власть, ни провластные СМИ НИКОГДА публично не реагируют на такие события. Человеческая жизнь - это то, что интересует их меньше всего.
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