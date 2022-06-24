Троих подростков, которые шли на выпускной, насмерть сбил поезд в Тамбовской области

Дня не проходит без сообщений о нелепой и трагической гибели детей. И это происходит в вымирающей стране. В XXI-ом веке на территории, где не идут военные действия, каждая гибель ребёнка должна быть чрезвычайным происшествием, первой новостью во всех СМИ. Каждая такая трагедия должна обсуждаться на общенациональном уровне, чтобы ВСЕ сделали выводы - как не допустить повторения. Но ни власть, ни провластные СМИ НИКОГДА публично не реагируют на такие события. Человеческая жизнь - это то, что интересует их меньше всего.