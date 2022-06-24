Троих подростков, которые шли на выпускной, насмерть сбил поезд в Тамбовской области

Трое подростков погибли под колесами поезда в Тамбовской области. Школьники добирались на выпускной и решили сократить путь.
Инцидент произошел накануне вечером, сообщает 24 июня Западное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ. Подростки шли на выпускной в кафе поселка Мордово и пошли по железнодорожным путям в районе станции Оборона. Двое были в колее. Со спины приближался поезд сообщением Москва — Волгоград, и, несмотря на предпринятые машинистом попытки остановить состав, пострадавшие получили травмы, несовместимые с жизнью и скончались.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).