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    В туалете коммуналки в центре Петербурга иностранец домогался до 13-летней

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    19 комментариев

    Мужчину, снимающего комнату в коммуналке на Садовой улице, задержали после заявления соседа о приставаниях к его 13-летней внучке.

    В полицию 68-летний петербуржец обратился накануне около десяти вечера, стало известно «Фонтанке» 24 июня. По предварительной информации, он сообщил, что один из новых арендаторов зажал его 13-летнюю внучку в умывальной комнате и приставал к ней.

    Прибывший на место наряд задержал в квартире 27-летнего гражданина Таджикистана с просроченной регистрацией.

    Мужчину доставили в отдел полиции.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Комментарии (19)

    Данила бобров
    внучка - оружие пролетариата!
    252674901
    Электорат гаранта, с удовольствием участвуют в выборных каруселях, потому он так лоялен к ним.
    Андрей_спб
    Взяли деньги за проживание и слили жильца?
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