В туалете коммуналки в центре Петербурга иностранец домогался до 13-летней

Мужчину, снимающего комнату в коммуналке на Садовой улице, задержали после заявления соседа о приставаниях к его 13-летней внучке.



В полицию 68-летний петербуржец обратился накануне около десяти вечера, стало известно «Фонтанке» 24 июня. По предварительной информации, он сообщил, что один из новых арендаторов зажал его 13-летнюю внучку в умывальной комнате и приставал к ней.



Прибывший на место наряд задержал в квартире 27-летнего гражданина Таджикистана с просроченной регистрацией.

